世卫宣布：阿斯巴甜可能致癌

哈通社/阿斯塔纳7月14日--据中新社报道，世界卫生组织官网当地时间14日发布相关评估结果，将阿斯巴甜(一种人造甜味剂)列为可能致癌物，但补充说，如果每天摄入量不超过每公斤体重40毫克，摄入阿斯巴甜是安全的。

世卫组织营养与食品主管弗朗切斯科·布兰卡在新闻发布会上介绍了对阿斯巴甜研究的两项评估结果，并表示，“我们不是建议公司撤回产品，也不是建议消费者完全停止使用。只是建议适度摄入。”

近期以来，“阿斯巴甜致癌”争议引起广泛关注。14日，世卫组织官网上发布消息，国际癌症研究机构(IARC)、世界卫生组织和联合国粮食及农业组织(FAO)食品添加剂联合专家委员会(JECFA)发布了阿斯巴甜对健康影响的评估结果。

据世卫组织介绍，阿斯巴甜是一种人造甜味剂，自20世纪80年代以来，被广泛用于各种食品和饮料中，包括减肥饮品、口香糖、冰淇淋、乳制品(如酸奶、早餐麦片)、牙膏以及药物(如止咳药水)等中。

IARC引用了对人类致癌性的“有限证据”，将阿斯巴甜归类为可能对人类致癌(IARC 2B组)一类，JECFA则重申，每日可接受的摄入量为40mg/kg体重。

JECFA表示，一个人每天的摄入量在这个限度内是安全的。并举例称，如果一个人没有从其他食物来源摄入，那么一个体重70公斤的成年人，每天需要摄入超过9-14罐含有200或300毫克阿斯巴甜的无糖饮料，才能超过可接受的每日摄入量。

布兰卡表示，对阿斯巴甜的评估表明，虽然安全性不是常用剂量的主要问题，但已经描述了其潜在影响，需要通过更多更好的研究进行调查。

消息称，IARC 和JECFA两个机构进行了独立但互补的审查，以评估与使用阿斯巴甜相关的潜在致癌危害和其他健康风险。