托卡耶夫总统接见政府总理

哈通社/阿斯塔纳/7月13日--据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫13日接见政府总理阿里汗·斯马伊洛夫。

会谈期间，总理就今年前6个月的社会经济发展成果，以及曼格斯套核能联合企业和阿特劳炼油厂事故原因调查进展做出了汇报。

斯马伊洛夫表示，对西部地区能源系统状况进行的大规模分析中发现，能源企业的工作中存在一些不足。此外，直属能源部的国家电网管理公司（KEGOC）、曼格斯套核能联合企业和哈萨克斯坦国家石油天然气公司（ҚазМұнайГаз）的工作都存在问题。

国家石油天然气公司董事会主席马赫祖穆•穆尔扎哈利耶夫因未及时落实确保炼油厂安全稳定运行的措施受到了谴责。

总理表示，还决定谴责能源部副部长詹多斯·努尔玛罕别托夫没有对西部地区能源系统的安全进行适当的监控。 此外，还将对曼格斯套核能联合企业、阿特劳炼油厂和国家电网管理公司领导人采取行政措施。

为了防止未来出现此类危机情况，政府将对以上多家企业实施改造和检修、提供外部电力和建设一座自给自足的发电站等紧急且系统性措施。

同时，政府总理谈到了向南部地区供水问题，该地区正在处于季节性缺水状态。在这方面，政府和地方执政机构正在采取必要措施。

另外，总理还讲述了在实施费率换投资计划、实现公共基础设施现代化和管理鹿群方面采取的措施。

【编译：阿依波塔】