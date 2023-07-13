哈萨克斯坦今后将严查巨额资产来源合法性

哈通社/阿斯塔纳/7月13日 – 从今往后，在哈萨克斯坦，每一个拥有1亿美元财富的人都要接受特别检查。

就在哈萨克斯坦宪法法院正式认证《哈萨克斯坦共和国关于将非法获得的资产归还给国家法案》和《就关于将非法获得的资产归还给国家问题对哈萨克斯坦共和国部分法律条款进行补充修改》法案符合国家宪法的第二天，即7 月 12 日，哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫签署了批准上述法案的命令。

根据经总统批准正式生效的这项新的法律，哈萨克斯坦将对利用关系、影响力，与行政、权力资源人员相互勾结的寡头集团和重大腐败实体，实行非法所得返还机制。

该法律适用于现在或曾经担任权威公职的实体、国家法人实体中的职位、准公共部门以及与这些人员有关联的人员。

《哈萨克斯坦共和国关于将非法获得的资产归还给国家法案》规定，如果一个人的资产超过了法律规定的门槛——1300倍按月计算指数，则将需要接受特别检查，以确定其资产的来源合法性。一旦发现其中存在非法来源的资产，将会依法启动返还机制。

按月计算指数：按照哈萨克斯坦共和国相关法律法规规定，为计算养老金、福利金和其他社会支付，以及作为各类罚金、税款和其他支付的参考标准，而由政府每年确定的计算指数，被称之为按月计算指数（АЕК）。2023年的标准为1 АЕК =5175坚戈。

因此，1300倍按月计算指数约合 450 亿坚戈，或1 亿美元。

在对相关人员资产进行的特别调查期间，负责返还资产的授权机构将从国家机构和法律未禁止的其他来源收集信息，以监测和分析数据，确定参与非法提取资产计划的人员圈子、与其有关联的人员、总计资产数额、非法所得资产的证据、情况、撤出境等信息。

如果授权机构对所收购资产的合法性有合理怀疑，例如资产价值与合法收入或收购资产费用的其他来源之间存在差异，它将向资产委员会提交建议恢复将此类实体及其附属机构纳入一份名单。

资产委员会由议会议员、公众人物、政府成员和国家机构负责人组成，综合各项信息来决定是否将这些人列入名单。。

当授权机构通知某人他们已被列入名单时，该人可以在一到三个月内提交资产申报，确认其资产来源的合法性。 声明应注明其收入、资产、法人实体法定资本的份额、哈萨克斯坦境内和境外的贷款等信息。

如果一个人无法确认资产的合法性，则将其视为来源不明的资产。

如果资产存在被从该国撤回或转让的风险，授权机构可以向法院申请采取初步临时措施。

根据哈萨克斯坦、外国的司法行为或外国主管当局的决定，非法所得资产可以自愿或强制返还。

强制返还资产一般由授权机构根据民事诉讼立法的规则向法院申请执行。

条款可以规定金钱的支付、部分或全部资产的转让、税款损失的偿还、对国家造成的损害以及个人在整个期间收到的超额收入金额的资产所有权。

返还国家的资产将转入国家专项基金，用于资助社会经济项目。

鉴于某些资产可能位于国外，该法律设想了国际法律合作机制，以执行法院判决、交换信息和其他法律参与。

每年，授权机构都会准备有关打击非法获取和撤回资产所采取的系统性措施的信息，包括旨在消除有利于非法获取和撤回资产的原因和条件的措施。

【编译：木合塔尔·木拉提】