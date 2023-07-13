哈萨克斯坦致力于将中亚打造为物流交通枢纽

哈通社/阿斯塔纳/7月13日 – 哈萨克斯坦将致力于把中亚打造成为物流交通网络枢纽。

在今天开幕的中亚安全与合作论坛上，哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆拉特·努尔特列吾发表致辞并表示，哈萨克斯坦致力于将中亚打造成为物流交通网络枢纽。

哈萨克斯坦外长指出，我们所生活的这个世界始终充满了动荡和不平静，当下面临的问题可能会在某种程度上带来风险。考虑到这些因素，哈萨克斯坦将继续坚持其多方位的建设性政治策略。

- 与此同时，哈萨克斯坦将坚定的坚持遵守《联合国宪章》和国际法确立的价值观和原则。- 努尔特列吾说。

外长表示，亚洲在国际经济和政治中具有重要影响力，这一点众所周知。而哈萨克斯坦未来也将不断地提出旨在确保亚洲长期可持续发展的建议和措施。

努尔特列吾强调，哈萨克斯坦高度重视发展现有的物流交通走廊，积极开发新的交通线路，以增加通过中亚国家的货物运输规模。

- 哈萨克斯坦致力于将中亚打造成交通和物流枢纽。我们支持并继续发展南北和东西方向的跨大陆运输走廊，包括跨里海运输路线。- 外长如是说。

根据此前报道，中亚安全与合作论坛13日在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳开幕，此次论坛由由哈萨克斯坦共和国总统直属战略研究所和哈萨克斯坦外交部联合组织，将持续两天时间，来自25个国家的60多位学者出席论坛。

【编译：木合塔尔·木拉提】