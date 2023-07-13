中亚安全与合作论坛开幕 总统致贺词

哈通社/阿斯塔纳/7月13日 – 主题为《变化世界中的亚洲：未来议程》的中亚安全与合作论坛13日在首都阿斯塔纳正式开幕。

哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆拉特·努尔特列吾在会上发表致辞，首先感谢了为讨论亚洲政治经济问题并表达各自的主张而来到阿斯塔纳的各国代表。

随后，外长宣读了哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫致中亚安全与合作论坛参与者们的贺词。

托卡耶夫总统在贺词中说：

- 令人欣喜的是，举办论坛的想法引起了国际领先分析中心的知识分子、专家和院士的极大兴趣。 在当今复杂的全球形势下，与专家界进行直接、公开的对话正成为迫切需要。当今世界正面临前所未有的挑战。我们正在目睹国际关系体系的基础受到危险的侵蚀、地缘战略紧张局势日益加剧以及全球经济的不确定性。

总统表示，广泛的生态失衡和社会不平等正在产生严重后果。

- 不信任、意识形态和信息战等负面趋势尤其令人担忧。因此，我们必须集中精力寻找建设性的意见和有效的方法来创造一个更加安全、更加公正的世界。因此，政治学家、经济学家、权威专家、知名智库和研究机构在这一过程中发挥着至关重要的作用。- 托卡耶夫总统说。

总统指出，高素质的专家学者可以为加强该区域各国机构的国际地位以及发展区域互动和创造性伙伴关系做出重大贡献。理解本地区在当今世界的使命，首先必须从共同的内部安全利益出发，追求全面合作、可持续的进程。

- 我们的国家代表着成功的中亚、成功的哈萨克斯坦。 我认为，中亚安全与合作论坛有助于巩固该地区的智力资本，以加强国家的稳定、合作和可持续发展。- 托卡耶夫总统在贺词中说。

此次论坛由由哈萨克斯坦共和国总统直属战略研究所和哈萨克斯坦外交部联合组织，将持续两天时间，来自25个国家的60多位学者出席论坛。

联合国反恐办公室主任、联合国副秘书长弗拉基米尔·沃龙科夫和欧盟中亚问题特别代表特希·哈卡拉等重要嘉宾出席。

【编译：木合塔尔·木拉提】