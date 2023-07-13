热巴金娜谈温网之旅：对手都很出色 此行收获满满

哈通社/阿斯塔纳/7月13日 -- 世界排名第三的哈萨克斯坦网球运动员叶烈娜·热巴金娜12日在温布尔顿网球公开赛中败给了世界排名第六的突尼斯选手温丝·贾贝乌尔，未能晋级半决赛。

哈萨克斯坦姑娘在赛后进行复盘时，谈到了此次未免之旅与上次交手的不同之处。贾贝乌尔是热巴金娜在去年获得温网冠军时的决赛对手。

- 我知道这会是一场艰难的比赛，对我的体能也是很大的考验，因为她的切削很好，也很有攻击性，回球过网很低。我知道自己必须做好充分准备。今天我有时打得很好，但并不稳定。我的身体不在最佳状态，做出了一些错误的决定。- 热巴金娜说。

热巴金娜表示，相比去年，贾贝乌尔在场上做出了更好的决定。

- 这次我也有不少机会，特别是第二盘。但我觉得自己的发球状态不是很好，我还没有看数据，我感觉这次自己的武器并不是很有效。不过毫无疑问，她今天打得非常好，尤其是在一些关键时刻，这起到了重要的作用。- 热巴金娜说。

热巴金娜还表示，作为卫冕冠军来到温网是一个新的挑战

- 事实上我也为自己前几轮的表现感到骄傲，因为这并不容易。我觉得每场比赛我都比前一场做得更好。- 她说。

哈萨克斯坦选手强调，无论如何，此次温网经历对她而言都是收获满满的历程。她将努力为即将到来的北美硬地赛事做好准备。

【编译：木合塔尔·木拉提】