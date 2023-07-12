阿里汗·斯马伊洛夫主持召开政府会议审议讨论国内经济社会发展成果

哈通社/阿斯塔纳/7月12日--哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫今天主持召开政府会议，讨论国内经济社会发展成果，审议本年度共和国预算执行情况。

会议认为，截至2023年6月末，哈萨克斯坦经济增长率为5%，其中实体经济增长了4.8%，服务业增长了4.9%。

会议指出，所有重要行业都呈现出积极的发展态势，其中建筑、贸易、信息和通信行业表现最佳。

上半年，固定资产投资增长13%。

根据初步统计，今年1-5月份，外贸规模增长8%，总额达到了558亿美元。

国家预算收入超过了9.2万亿坚戈，完成计划102.3%。其中，共和国预算收入为6.1万亿坚戈，地方预算收入为3.1万亿坚戈。

会议指出，截至2023年6月末，阿拜州、阿克莫拉州、西哈州、库斯塔奈州、阿拉木图市和奇姆肯特市主要宏观经济数据在全国处于领先地位。

与此同时，阿克托别州、卡拉干达州、克孜勒奥尔达州和西哈州的工业品产量有所下降。北哈州和乌勒套州的固定资产投资规模明显减少。

-这些地区必须要采取措施，争取在年底前扭转不利局面。- 阿里汗·斯马伊洛夫强调。

阿里汗·斯马伊洛夫指出，到今年年底，要确保实现至少5%的经济增长。为此，政府总理强调了促进经济多样化和提供稳定就业机会的重要性。

阿里汗·斯马伊洛夫强调，政府面临的另一个重要任务仍然是控制物价上涨。由于已采取适当措施，国内通胀率在今年6月底放缓至14.6%。

-我们面临着在年底前将通胀率降低两倍的任务。这需要协调一致的行动。贸易和一体化部应会同相关部委，确保将通货膨胀率控制在预期范围内。阿里汗·斯马伊洛夫说。

【编译：阿遥】