总统召开发展首都问题工作会议

哈通社/阿斯塔纳/7月11日--哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫11日主持召开发展首都问题工作会议。

总统在讲话中指出，今年是首都建城的第25周年，阿斯塔纳在25年内已成为一座现代化大城市。人口显着增加，预计未来几年城市人口将达到150万，甚至更多。

-但城市的总体规划并未充分考虑到这一情况。 城市发展迅速是好事， 然而，这一过程目前给社会基础设施带来了沉重的负担。 有一系列未得到解决的问题，民众对此也有了解。 因此，政府和市长办公室应努力解决这一切，公众代表也应该参与这项工作。 美化阿斯塔纳、提高生活质量是我们大家的共同任务。-他说。

国家元首表示，阿斯塔纳是国家的商业、政治和文化中心。首都在许多方面，包括生活水平，都是其他城市的标杆。 因此，政府机构要认真工作，解决阻碍城市可持续发展的问题。

会议期间，总统确定了进一步发展阿斯塔纳的优先方向。其一，是稳定首都供热系统问题。

托卡耶夫总统指出，首都的主要紧迫问题源于缺乏适当的城市发展规划，即适当的规划工作，必须公开地说这一点。 不受控制的建设、重数量轻质量，以及考虑不周的决策导致了城市重要基础设施的短缺。

在这方面，国家元首就首都基础设施的缓慢建设进展提出了批评，并要求在一个月内就第三热电厂二期工程和第三座燃气锅炉的建设做出决定。主要任务是至少在未来10年为阿斯塔纳提供可靠的供暖系统。

他表示，同时，应优先解决阿斯塔纳的供水问题。水、热、光是日常生活中最重要的需求。 这方面绝对不能有任何差错。 因此，在这方面出现工作疏忽的人应受到相应处理。

国家元首批评生态和自然资源部未完成城市供水综合工作任务，表示该部应采取具体措施。

总统指出，阿斯塔纳的饮用水问题刻不容缓，并下达了一系列具体工作指示。

与此同时，总统呼吁对住房建筑行业进行监管。他指出，当前阿斯塔纳正在建设约1000万平方米的住房。

-遗憾的是，虽然建设速度很快，但质量却不被重视。这个领域的不足之处还有很多，美化城市、创造舒适环境应是重点。-他说。

在这方面，总统下达了完成16个住房建设任务，并谈到了老旧房屋相关问题。

托卡耶夫总统表示，有必要采取大胆措施，打造首都的统一建筑形象。他认为，正在建造的建筑物彼此不协调，没有共同的风格，折衷主义盛行。

总统还谈到了城市绿化的重要性，并表示，今年要取得首都园林绿化的初步显著成绩。

-此外，还应持续提高首都居民的生活水平。阿斯塔纳的所有居民都应平等享受城市的基础设施，特别是教育、医疗、文化、体育、公园和公共场所等设施。-总统说道。

国家元首指出，在当前数字文明和知识经济时代，上网正在成为人们，特别是城市居民的基本需求之一。在这方面，他对首都互联网和移动通信的稳定性提出了批评，并指出这不仅对城市居民造成不便，还会让游客留下负面印象。

会议框架下，总统还谈到了公共交通的运营、交通拥堵、轻轨项目的实施等问题，并向政府下达了与阿斯塔纳市、阿克莫拉和卡拉干达州政府共同研究阿斯塔纳城市群的发展问题工作指示。

总统谈到了及时且高质量完成在今天的会议上提到的任务的必要性，并称阿斯塔纳应该无愧于首都的称号。

会议期间，阿斯塔纳市市长杰恩斯·哈斯姆别克、政府第一副总理罗曼·斯卡利亚尔、阿克莫拉州州长叶尔梅克·玛尔哲赫帕耶夫、生态和自然资源部部长祖里菲娅·苏莱曼诺娃、农业部部长叶尔波勒·卡拉舒科夫和数字发展、创新和航空航天工业部部长巴格达特·穆辛发表了讲话。

【编译：阿依波塔】