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    联合国报告呼吁加倍努力落实可持续发展目标

    2023 年 7月 11 日 星期二 , 17:20

    哈通社/阿斯塔纳/7月11日--据新华社报道，联合国10日发布报告说，如果国际社会不付出加倍努力，2030年可持续发展目标可能面临很难全面达成的风险

    2015年9月，联合国通过以17个可持续发展目标为核心的2030年可持续发展议程，致力于在2030年前消除贫困、促进平等和应对气候变化等。联合国新发布的《2023年可持续发展目标报告：特别版》，被视为对2030年可持续发展议程落实进展较为全面的中期评估。

    报告说，气候变化、乌克兰危机、世界经济前景黯淡以及新冠疫情迟迟不去等影响叠加，严重阻碍了实现可持续发展目标的进程。在可评估的约140个具体目标中，有半数出现中度或严重偏离预期。其中超过30%的具体目标与2015年的基准相比毫无进展，甚至出现倒退。比如，受新冠大流行影响，全球30年来减少极端贫困的稳步进展陷入停滞，极端贫困人口在一代人的时间里首次出现上升。

    但报告也指出，一些领域2015年以来取得积极进展。例如，全球通电人口比例2015年为87%，2021年增至91%。虽然全球制造业增长放缓，但中高端和高端技术产业表现出强劲增长势头。全球网民人数自2015年以来增长65%，2022年达到53亿。

    报告认为，不少领域的重要进展表明，通过采取集体行动以及有效利用现有技术、资源、知识等，综合施策，在为所有人创造更美好未来方面取得突破是可能的。

    作者:

    Айбота Айдын

    国际 联合国
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