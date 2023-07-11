哈中企业贸易洽谈会在阿拉木图举行

哈通社/阿斯塔纳/7月11日 – 主题为《友好对话：哈萨克斯坦-中国企业贸易洽谈会》的经济论坛日前在阿拉木图市举行。

哈萨克投资国有公司（KAZAKH INVEST）阿拉木图市代表处、阿拉木图市企业家协会、中国新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州政府代表团、中国驻阿拉木图总领事馆以及其他来自哈中两国的200多名代表与会。

论坛旨在为哈中两国企业代表开展经贸交流提供便利。

论坛框架下，来自两国的企业代表就经贸、投资、区域间合作的现状和发展前景，以及两国间合作开展物流运输、生产加工、智慧农业等领域议题进行了广泛的交流探讨。

中国驻阿拉木图总领事蒋薇在论坛上致辞时指出，«中亚—中国»峰会不久前在西安成功举行，两国元首历史性会晤有力推动了双方各领域合作。

总领事表示，她期待哈中双方能够通过这一平台广泛交流，推动双方互利共赢，服务中国中亚区域经济合作发展，为中国及中亚发展带来新动力，造福一带一路沿线各国居民。

在此次论坛期间，中国Jinyi Group公司与哈萨克斯坦Di Food Company公司之间，签订3000万美元的水果和蔬菜销售合同。此外，CentraI Asia Transport Trading CO公司签署了价值2亿美元的大型风电设备运输合同。

【编译：木合塔尔·木拉提】