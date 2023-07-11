哈司法部长宣布加入《马拉喀什条约》和《海牙协定》程序已启动

哈通社/阿斯塔纳/7月11日--哈萨克斯坦司法部部长阿扎玛特·耶斯卡拉耶夫在日内瓦出席世界知识产权组织（WIPO）成员国大会第64届系列会议期间正式宣布，哈萨克斯坦已启动加入《马拉喀什条约》和《工业品外观设计国际注册海牙协定》的程序。

耶斯卡拉耶夫强调，哈萨克斯坦政府一直关注知识产权保护问题。哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫发表声明，承诺哈萨克斯坦将尊重知识产权，这一承诺足以充分证明哈萨克斯坦的诚意。

耶斯卡拉耶夫表示，哈萨克斯坦加入《马拉喀什条约》将为盲人和视障人士提供更多获取盲文书籍、杂志和教材的机会，促进他们平等地参与社会的文化和公共生活。

他指出，加入《工业品外观设计国际注册海牙协定》将简化申请工业品外观设计国外专利的程序，为哈萨克斯坦商界提供便利。

耶斯卡拉耶夫强调，哈萨克斯坦高度重视知识产权保护。他提到，哈萨克斯坦与世界知识产权组织合作，积极推动技术与创新支持中心项目建设取得新进展。目前，哈萨克斯坦已设立了21所技术与创新支持中心。此外，2022年7月，哈萨克斯坦首次主办了世界知识产权组织暑期学校，第二届世界知识产权组织暑期学校将于今年9月在阿拉木图举办。哈萨克斯坦积极改善国家专利、商标和工业品外观设计注册制度。

世界知识产权组织成员国大会第64届系列会议将于7月6日至14日在瑞士日内瓦举行，来自近200个世界知识产权组织成员国的代表团参加了此次会议。

【编译：阿遥】