北约秘书长称土耳其总统同意支持瑞典入约

哈通社/阿斯塔纳/7月11日--据中新网援引美国有线电视新闻网(CNN)报道，当地时间10日，北约秘书长斯托尔滕贝格在与土耳其总统埃尔多安、瑞典首相克里斯特松举行了会谈后称，土耳其同意支持瑞典加入北约。

据报道，斯托尔滕贝格在新闻发布会上指出，瑞典和土耳其密切合作，解决土耳其的合理安全关切。

-作为这一进程的一部分，瑞典修改了宪法和法律，大幅扩大了针对库尔德工人党的反恐合作，并恢复了对土耳其的武器出口。-他说。

北约在一份在声明中还表示，斯托尔滕贝格、埃尔多安和克里斯特松三方通过会晤做出诸多承诺，包括土耳其和瑞典两国同意继续在反恐方面进行合作，并加强经济合作。

不过，当天早些时候，埃尔多安曾表示，只有在土耳其被欧盟接纳后，瑞典才能加入北约。

据报道，埃尔多安在新闻发布会上说：

-首先，让我们为土耳其加入欧盟开放通道，然后让我们为瑞典开放通道，就像我们此前为芬兰铺平道路一样。

埃尔多安还表示，是时候对土耳其长期停滞的加入欧盟的申请采取行动了。他说，“土耳其已经在欧盟门口等待了50多年。”

据此前报道，芬兰、瑞典于2022年5月申请加入北约。芬兰已于2023年4月正式加入北约。按照规程，北约必须在成员国“一致同意”的前提下才能吸纳新成员。

数月以来，由于土耳其和匈牙利反对，瑞典入约进程受阻。土耳其一直不满瑞典对库尔德工人党的态度。该组织被土耳其认定为恐怖组织。

7月10日，北约、土耳其和瑞典三方领导人会晤后发表联的合声明说，自上次北约峰会以来，瑞典和土耳其密切合作，解决土耳其的合理安全关切。作为这一进程的一部分，瑞典修改了宪法和法律，大幅扩大了针对库尔德工人党的反恐合作，并恢复了对土耳其的武器出口。

声明同时强调，瑞典将提出一份打击恐怖主义的路线图，并将在加入北约后继续开展反恐合作。瑞典将积极支持土耳其加入欧盟的努力。

在此基础上，土耳其总统埃尔多安将把瑞典加入北约的议定书提交至其议会，并努力确保议定书获得议会批准。