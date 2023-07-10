哈国学生正参加国际数学奥林匹克竞赛

哈通社/阿斯塔纳/7月10日 – 哈萨克斯坦代表团正在参加于日本千叶市举行的国际数学奥林匹克竞赛。

据教育部消息，参赛的哈萨克斯坦国家队队员由来自阿拉木图、巴甫洛达尔、库斯塔奈和江布尔等地菁英学校10~12年级的学生组成。

其中，有6名学生在此次第64姐国际数学奥林匹克大赛(IMO-2023)上有望取得佳绩。他们都是2022-2023学年共和数学奥林匹克竞赛的获奖者和优胜者：

·迈伦·尤尔克维奇——阿拉木图市共和国物理和数学学校10年级学生；

·拉伊穆别克·拜舒阿克——阿拉木图市共和国物理和数学学校11年级学生；

·弗拉基米尔·罗戈夫斯基——巴甫洛达尔市第八中学11年级学生；

·詹·道托夫——库斯塔奈周«教育创新»寄宿学校10年级学生；

·马尔古兰·沙雷尔——江布尔州«教育创新»寄宿中学10年级学生；

·巴特尔汗·萨克诺夫——阿拉木图市Haileybury Almaty国际学校12年级学生；

本届国际数学奥林匹克大赛在日本千叶市于7月5日开幕，将持续至13日结束。

来自全球110个国家的选手参加了大赛。

值得一提的是，哈萨克斯坦每年都会有学生参加国际数学奥林匹克竞赛，并且年年都会取得佳绩。2022年，哈萨克斯坦国家队就曾在比赛中获得了三枚银牌和三枚铜牌。

根据教育部的规定，在此类国际大赛中获得优秀成绩的学生，除了大赛自身的奖励外，还将获得教育部颁发的奖学金和一次性奖励金奖励。学生赢得金牌的一次性奖励金为1500倍按月计算指数，银牌为1000倍按月计算指数，铜牌为500倍按月计算指数。

按月计算指数：按照哈萨克斯坦共和国相关法律法规规定，为计算养老金、福利金和其他社会支付，以及作为各类罚金、税款和其他支付的参考标准，而由政府每年确定的计算指数，被称之为按月计算指数（АЕК）。2023年的按月计算指数标准为：1 АЕК=3 450坚戈。

【编译：木合塔尔·木拉提】