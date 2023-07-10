哈中合作委员会举行经贸合作分委会第十二次会议

哈通社/阿斯塔纳/7月10日 -- 哈萨克斯坦—中国合作委员会经贸合作分委会第十二次会议5日在中国首都北京举行。

此次会议由哈萨克斯坦贸易和一体化部副部长托列巴耶夫和中国商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激共同主持。

会上，哈中双方代表就中哈经贸务实合作有关问题交换意见。

托列巴耶夫在会上表示，两国元首提出了哈中经贸合作战略目标，中国是哈萨克斯坦的主要贸易伙伴，哈愿在向中方稳定出口能源资源等大宗商品的同时，推动绿色农产品贸易，积极发展跨境电商等新业态，提高通关便利化水平，深化过境运输合作。

托列巴耶夫强调，哈方欢迎中方企业赴哈投资兴业，并进一步密切两国毗邻地区合作。

凌激则表示，今年5月，中国国家主席习近平主席与哈萨克斯坦总统托卡耶夫在西安举行的中亚—中国峰会期间成功会晤，达成一系列重要共识，为中哈经贸合作发展指明了前进方向。

中方代表指出，近年来，中哈贸易持续增长，投资和项目合作稳步发展。中方愿与哈方一道，巩固大宗商品贸易，发展数字贸易和跨境电商。中方愿意加快中哈投资保护协定升级谈判，支持有实力、有条件的企业赴哈投资，深化地方间和多边领域合作。

会后，双方共同签署了会议纪要。

【编译：木合塔尔·木拉提】