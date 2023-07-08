工业和基础设施发展部部长率团访问北京

哈通社/北京/7月8日 -- 哈萨克斯坦工业和基础设施发展部部长马拉特·卡拉巴耶夫率代表团访问北京。

7月6日，部长出席了在北京举行的哈萨克斯坦投资机遇推介会，哈中双方就如何在多个领域发展双边伙伴关系进行了讨论。

在推介会上，马拉特·卡拉巴耶夫介绍了哈萨克斯坦为提升本国投资吸引力所做的大量工作。

- 现在的首要任务是工业生产，我们正在开发跨里海国际运输走廊，用于从中国到欧洲的货物运输。为此，有必要建设几个大型基础设施项目。- 马拉特·卡拉巴耶夫说。

马拉特·卡拉巴耶夫在访问北京期间会见了中国最大的冶金公司之一——上海德龙钢铁集团有限公司代表，讨论了加强采矿业互利关系等问题。上海德隆钢铁集团领导表示有兴趣与哈国实施联合项目。

马拉特·卡拉巴耶夫还会见了从事太阳能电池板生产的大华（集团）有限公司代表，讨论了哈国发展替代能源的方式。

期间，部长与中国国家铁路集团有限公司领导会晤，讨论了两国在铁路运输行业加强合作等问题。

此外，马拉特·卡拉巴耶夫还会见了以生产电动汽车而闻名的极氪汽车（吉利旗下高端纯电动汽车品牌Zeekr）领导，讨论了在哈萨克斯坦启动汽车生产联合项目的可能性。

马拉特·卡拉巴耶夫计划在为期3天的访问中，与30家中国企业代表举行商务会议，并讨论扩大两国企业家之间互利关系的机制。

【编译：木合塔尔·木拉提】