哈萨克斯坦外长会见瑞士联邦委员会主席兼外长

哈通社/阿斯塔纳/7月5日 —— 哈萨克斯坦政府副总理兼外交部长穆拉特·努尔特列吾5日会见到访的瑞士联邦委员会主席兼外交部部长伊尼亚齐奥·卡西斯。

哈萨克斯坦外长表示，双方代表团举行了富有成效的会谈。他强调，两国之间建立了基于相互尊重和理解的合作关系。

-近些年，我们与欧洲的重要合作伙伴瑞士确实取得了长足的进步。显然，国家元首 2021 年 11 月对瑞士的访问为双边合作关系的发展创造了新的机遇。

众所周知，瑞士领导人2019年11月和2021年8月对哈萨克斯坦进行了访问。因此，我们强调了保持政治对话水平、加强议会间合作、扩大经贸合作和定期举行高级别会谈的重要性。-外长说。

努尔特列吾外长表示，哈方有意进一步扩大出口商品清单，并推动交通物流领域的双边合作。 -我们就相互支持旨在加强人文、科技和区域合作发展，以及解决水资源管理问题相关措施达成了共识。此外，我们指出了通过联合活动加强旅游业发展的重要性。-他说。

瑞士外长表示，两国去年迎来了建交30周年。他强调，双方在这些年里建立了紧密的合作关系。

-我希望此次的访问进一步加强双边合作关系。我的代表团包括巴塞尔、伯尔尼和卢加诺等城市代表，以及议会议员。昨天，我们在阿拉木图开设了瑞士的荣誉领事馆。-他说。

【编译：小穆】