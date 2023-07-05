总统：实现变革 我对年轻人充满期待

哈通社/阿斯塔纳/7月5日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫5日在首都举行的友好城市市长论坛上表示，在阿斯塔纳，许多年轻人找到了自己的人生定位。

托卡耶夫总统在致辞中说：

- 为了建设公正的哈萨克斯坦，我国正在推进系统的制度性变革，这一点众所周知。重要的政治改革正在进行当中，公民们参与公共事务，特别是地方性重要决策的机会已经大大的拓展了。

托卡耶夫总统表示，如今，全国各个城市的居民，都能够自主的选择自己尊敬、欣赏和支持的民意代表，成为议员。这是建立负责任的公民社会的重要组成部分，每一个公民，都将为改善自己所生活的城市，发挥自己的影响力，做出自己的贡献。

- 但是，如果社会的价值体系无法实现革新，那么我们所有的改革都将毫无意义。我对此深信不疑。为了实现哈萨克斯坦的可持续发展，必须彻底的改变旧有的世界观范式，实现对人的行为模式的变革。也正因如此，我对青年人，对各个城市和首都的年轻居民们，保有巨大的期待。阿斯塔纳，是一个年轻而充满理想的城市。来自广袤的哈萨克大地各个角落的公民们，积极的在这里打拼，并站稳脚跟。许许多多的年轻人，在这里找到了自己的人生定位。- 托卡耶夫总统说。

国家元首指出，阿斯塔纳是一座充满机遇的城市。在这里，每个公民都可以发挥自己的潜力，取得事业上的成功，实现自己的梦想和目标。

托卡耶夫总统在致辞最后对论坛与会人员表示感谢。他说：

- 充满活力的城市，是国家经济发展的驱动力。这就是为什么我们强调这个问题。 此类会议为交流经验和建立互利联系开辟了道路。再次向特意来到阿斯塔纳参与论坛工作的各位嘉宾表示感谢。你们的意见对我们非常重要。 这次会晤无疑将为加强友好关系注入新的动力。让我们的城市更加美丽！ 祝大家一切顺利、成功！ 阿斯塔纳日快乐！

阿斯塔纳市长杰恩斯·哈斯姆别克、拉巴特市长阿斯玛·拉鲁（摩洛哥）、努桑塔拉国家首都管理局局长班邦·苏珊托诺（印度尼西亚）、奔萨州州长奥列格·梅尔尼琴科（俄罗斯）、巴西利亚联邦区国务秘书费利佩·拉蒙·莫罗·罗德里格斯（巴西） 、比什凯克市市长埃米尔别克·阿卜迪卡德罗夫（吉尔吉斯斯坦）、贝尔格莱德市副市长韦斯纳·维多维奇（塞尔维亚）随后分别在会上进行了发言。

旨在庆祝阿斯塔纳25周年的友好城市市长论坛7月5日在首都召开，国际会议吸引了友好城市市长、来自15个国家的知名专家、世界商界领袖、金融机构、政府和科学界人士、非政府和国际组织、本地和外国媒体的1500多名代表参会。

【编译：木合塔尔·木拉提】