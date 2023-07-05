阿斯塔纳将向着平衡和谐宜居城市的方向不断发展

哈通社/阿斯塔纳/7月5日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫5日在阿斯塔纳召开的友好城市市长论坛上表示，哈萨克斯坦首都获得高速发展的城市经验，可以成为世界其他城市借鉴的榜样。

旨在庆祝阿斯塔纳25周年的友好城市市长论坛正在首都召开，国际会议吸引了友好城市市长、来自15个国家的知名专家、世界商界领袖、金融机构、政府和科学界人士、非政府和国际组织、本地和外国媒体的1500多名代表参会。

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫出席会议并发表讲话，他说：

- 推动城市的发展，是联合国可持续发展目标的一部分。这并不是偶然。在哈萨克斯坦，我们非常重视这一方向。我国首都是世界上发展最快的首都之一，能够成为其他城市发展的榜样。在已经过去的四分之一个世纪里，这座首都的占地面积增长了三倍，人口数量增长了四倍。

根据国家元首的说法，专家们预计到2030年，首都人口数量将达到200万人。自从成为首都以来，阿斯塔纳的经济规模增长了100倍有余。目前，这座城市在全国国内生产总值中的占比达到了10%以上。

国家元首指出，为阿斯塔纳所有居民和客人创造最适宜的城市环境是一个非常重要的问题。

- 然而，高速增长的指标并不总是与城市的和谐发展相吻合。我认为，评价一个大都市的成功与否，首先应该考虑的，是其中所有城市居民是否都能够在这座城市里舒适的居住和生活。正应如此，在首都的发展建设和综合环境优化过程中，我们提出了《不是人来适应城市，而是为了人而建设城市》的原则，并将之作为首要标准。这种以人为本的理念，关注的是完全不同的战略方向。市政机关首先要关注居民的利益和需求。- 托卡耶夫总统说。

谈及这一点时，总统随之指出，把城市市中心区域建设的金碧辉煌，而周边郊区夜间却缺乏照明是不正确的。城市的发展必须保持平衡。

- 只亮化中心街道而不关注城市郊区，并不符合公平社会的理念。对于一个和谐平衡的大都市来说，高效的交通系统至关重要，包括发达的公共交通、便捷的自行车和步行区。技术，特别是人工智能的快速发展，为城市最高质量管理开辟了新的机遇。 «智慧城市»概念的实施可以为公民提供新的数字服务，显着提高建筑物的能源消耗效率，并从根本上优化交通流量并提高街道安全。 这对我们来说是一项紧迫的任务。- 托卡耶夫总统说。

总统强调，经过多年的发展，阿斯塔纳成了拥有世界一流诊所的医疗集群，不仅为首都的居民，同时也向全国公民提供高质量的医疗服务。

- 教育、医疗保健设施、文化娱乐设施、公园和公共场所应向所有城市居民平等开放。特别是，应该增加有特殊需要的公民对城市基础设施的可及性。我们必须承认，我们在这方面的工作还有待完善。 - 托卡耶夫总统说。

总统指出，数字化城市项目的实施能够有效的改善城市内部的不平衡发展，帮助人们建立密切的关系，并有助于公民和企业参与创建一个能够提出城市实际问题并解决这些问题的活跃社区。

- 我们选择了创建一个人人机会均等的社会的道路，并且我们正在朝着这个方向发展。 因此，我们高度重视基于相互责任和民间合作的包容性发展。- 托卡耶夫总统说。

他强调，阿斯塔纳正在朝这个方向发展，并取得了多项成功。

【编译：木合塔尔·木拉提】