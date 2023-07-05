托卡耶夫总统：人民的创造力是国家成功的要素

哈通社/阿斯塔纳/7月5日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在出席阿斯塔纳25周年举行的友好城市市长论坛并发表讲话时，谈到了对首都阿斯塔纳未来发展的愿景。

托卡耶夫总统在致辞中说：

- 阿斯塔纳是一个充满未来的城市。我们对实现«绿色城市»建设理念予以了高度的关注。我们的首都，首先应该是一个对居民们来说更加友好的、宜居的城市。阿斯塔纳是本地区的大型金融中心。为了开展金融业务，来自全球75个国家的2000多家企业选择了阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）。时至今日，AIFC已经为哈萨克斯坦的经济吸引了80亿美元的投资。

总统还指出，在国际政治评论家的口中，阿斯塔纳是一座代表着和平与对话的城市。观点不同、利益相悖的国家，都能在这里和平相处并达成共识与协议。

托卡耶夫总统说：

- 在未来，阿斯塔纳将继续作为地缘区域最重要的中心城市，不断地发展繁荣。我对此充满了信心。

托卡耶夫总统强调指出，在当今竞争激烈、动荡的世界中，城市的快速稳定发展非常重要。首都和其他大都市，是国家政治、经济、文化生活的核心，在国家的发展中发挥着主导作用。

总统表示，通过吸引投资、创新技术，以及最重要的人力资本，城市成为巨大权力的中心。人民所拥有的创造性的思想、能量、知识和爱国主义精神，将是国家成功的主要因素。

总统指出，为此，有必要对城市进行有效管理，系统研究城市化新趋势。这个问题对于每个争取未来的国家都具有战略重要性。

旨在庆祝阿斯塔纳25周年的友好城市市长论坛正在首都召开。托卡耶夫总统此前在会上致辞时强调，必须公正客观的评价首任总统纳扎尔巴耶夫的功绩。

【编译：木合塔尔·木拉提】