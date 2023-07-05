托卡耶夫总统：阿斯塔纳是团结与繁荣的象征

哈通社/阿斯塔纳/7月5日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫5日出席了在首都召开的旨在庆祝阿斯塔纳25周年的大型国际论坛——友好城市市长论坛。

托卡耶夫在论坛上致辞时表示，阿斯塔纳是哈萨克斯坦团结和繁荣的象征。

国家元首说道：

- 生命之树观景塔、和平和谐宫、可汗大帐以及其他独特的地标性建筑，是这座城市独有的景观。位于首都的阿斯塔纳歌剧院和阿斯塔纳芭蕾舞剧院等一系列艺术殿堂，使这座城市在国际上以文化艺术之都的形象而知名。新首都为哈萨克斯坦独立发展注入了全新的动力。

总统强调指出，阿斯塔纳的建设，为哈萨克斯坦的振兴和发展开辟了全新的道路。

国家元首表示，当今的首都正在全面高速发展当中，在国际上的地位和知名度也在不断的提升当中。

值得一提的是，联合国教科文组织已经授予了阿斯塔纳市《和平城市》的地位。

托卡耶夫总统说：

- 我们的首都组织举办了许多大型活动，如欧洲安全与合作组织峰会、EXPO国际展览会等。这座城市还是宗教间对话与精神世界交流的殿堂，世界和传统宗教领袖大会的成功举行就是其明证。不同宗教的代表在这里齐聚一堂。诸位都知道，罗马教宗曾专程来到阿斯塔纳。尊敬的约翰·保罗二世阁下曾拜访这里，去年尊敬的方济各阁下也有来访。他们均高度赞赏哈萨克斯坦为加强世界宗教对话所作出的贡献，对哈萨克斯坦的良好倡议予以了支持和肯定。这是我们的一项殊荣。

托卡耶夫总统指出，阿斯塔纳是宗教领袖们和谐对话、宗教传统相互交融的城市。

- 除此之外，在首都，还举办了许许多多精彩激烈的国际赛事和竞赛。用一句话总结的话，阿斯塔纳——是团结与繁荣的摇篮之城。今天的阿斯塔纳，有着名为«阿拉木图»、«阿克梅希特»、«奥伦堡»、«突厥斯坦»、«萨乌然»、«斯格纳克»、«萨莱楚克»的街道，这些都是我们独立主权和国家历史的见证。阿斯塔纳，是我们国家的心脏。这里不断做出着事关国家命运的最重要的决定，未来也将持续如此。

旨在庆祝阿斯塔纳25周年的友好城市市长论坛正在首都召开，国际会议吸引了友好城市市长、来自15个国家的知名专家、世界商界领袖、金融机构、政府和科学界人士、非政府和国际组织、本地和外国媒体的1500多名代表参会。

【编译：木合塔尔·木拉提】