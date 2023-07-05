友好城市市长论坛在首都开幕 总统出席

哈通社/阿斯塔纳/7月5日 – 旨在庆祝哈萨克斯坦首都25周年的友好城市市长论坛5日在阿斯塔纳开幕。

此次市长论坛的主题为《阿斯塔纳建城 25 周年·全新视角·全新可能性》。

哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫出席会议。

在论坛框架内，将讨论城市发展的实际问题及城市作为现代全球增长和创新主要中心的作用。

根据会议日程，论坛将在不同领域举行 8 场分组会议，各自的主题分别是：

·城市数字化转型：创新项目、计划和技术

·城市投资成为经济增长主要动力

·面向未来的城市规划

·全球医疗旅游市场：挑战与增长驱动力

·阿斯塔纳的医疗旅游业路线图

·《博拉沙克奖学金计划30周年》：阿斯塔纳对人力资本和劳动力资源开发的贡献

·《FUTURE SMART megacities》国际科学与实践研讨会

·《中世纪欧亚大陆城市化空间历史中的博佐克》国际科学与实践研讨会

此次国际会议吸引了友好城市市长、来自15个国家的知名专家、世界商界领袖、金融机构、政府和科学界人士、非政府和国际组织、本地和外国媒体代表参会。

来自美国、英国、德国、意大利、以色列、土耳其、波兰、印度、俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、台湾、日本、阿塞拜疆、韩国的总计1300多名代表参加了论坛。

论坛框架下，拟签署多项国际协议。

【编译：木合塔尔·木拉提】