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    哈萨克斯坦在职高和专上教育文凭中引入二维码

    2023 年 7月 5 日 星期三 , 11:07

    哈通社/阿斯塔纳/7月5日 – 在教育领域数字化措施框架下，从2023年起，哈萨克斯坦技术和职业教育文凭，以及专上教育文凭上将附有相对应的电子版文凭查询二维码。

    据哈萨克斯坦教育部消息，数据自动识别与验证以及二维码（QR码）技术的使用，将能够有效的防止文凭伪造，并供雇主方便快捷的验证文凭的真实性。

    教育部副部长阿伊巴特·伊利亚索夫说：

    - 文凭上附加的二维码（QR码）将用于检测文凭的真实性。通过扫描二维码获得的指向国家互联网资源的链接，雇主可以查询到包含文凭拥有者的个人信息、受教育机构信息以及国家教育数据库的文档详细信息。二维码当中包含可让雇主识别毕业生的信息，包括了：毕业生姓名、教育机构名称、入学/毕业年份、专业名称及学历、教育形式、毕业证书系列及编号。

    与此同时，从2023年7月6日开始，2023年颁发的所有技术与职业教育文凭，将可以和数字身份证以及驾驶执照一样，方便的通过政府官网、eGov电子政务官网、eGov mobile手机应用程序，以及二级银行的手机应用程序获取电子版本。

    这将使得学生通过eGov Mobile应用程序，借助二维码将文凭信息以电子形式分享给相关机构或个人成为可能。

    这一做法已经在高等教育文凭的颁发当中予以应用。

    今年将有总计14万中专毕业生领取印有二维码的毕业文凭。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    作者:

    木合塔尔·木拉提

    教育 电子政府 教育部
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