托卡耶夫总统出席上合组织峰会并发表讲话

哈通社/阿斯塔纳/7月4日 -- 上海合作组织成员国元首理事会第二十三次会议4日以线上模式召开。受轮值主席国邀请，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫出席会议并发表了讲话。

托卡耶夫总统在讲话中指出，经过多年的发展，如今的上合组织已经成为了一个享有极高国际威望的、非常成功的多边组织，其成员国覆盖了欧亚大陆，人口接近全球人口的一半以上，拥有全世界四分之一的GDP和世界贸易的15%。

国家元首在讲话中感谢莫迪总理领导的印度成功担任上海合作组织轮值主席国。总统同时还祝贺伊朗正式成为了上合组织的成员国，并表示白俄罗斯加入组织的进程也已经接近完成。

- 上海合作组织具有较高的国际声誉。如今，它已发展成为一个成功的多边组织。 上合组织是一个独特的欧亚组织，覆盖世界约一半人口，处理其议程上的大规模问题。世界 GDP 的四分之一和世界贸易的 15% 属于我们各国。我相信，上合组织拥有巨大的政治影响、巨大的经济机遇和巨大的人力资源，一定能为实现可持续发展目标、应对人类现代挑战作出重要贡献。面对全球秩序的彻底变革，我们目睹了前所未有的地缘政治紧张局势、贸易和制裁战争以及其他现代挑战的加剧。对国际法基础及其重要原则——平等、共同、不可分割、全面、可持续的安全——的践踏在当下已成司空见惯。这种情况下，我们必须坚定的依靠联合国的核心协调作用，不要偏离建设更加温和、民主、多极的世界的方向。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统认为，有必要针对2025-2027年反对恐怖主义、分裂主义和极端主义合作规划予以积极的更新。 此外，哈萨克斯坦提议通过《上合组织2024-2029年禁毒战略》及其实施行动纲领。

国家元首还指出，上合组织应该对阿富汗危机予以特别的关注。 他强调，必须高度重视哈方关于在阿拉木图设立联合国中亚和阿富汗可持续发展目标区域中心的倡议。

托卡耶夫总统将扩大经贸关系列为第二要务。 他指出，借助和发展各国的地理联系、运输过境潜力、市场规模和经济互补性是上合组织的优先事项。

- 由于缺乏资金支持机制，迄今20多年来在上合组织框架内未能实施任何一个重大经济项目。因此，我建议向上合政府首脑理事会提出关于讨论建立设立联合投资基金的可能性，并就这一重要项目提出咨询意见。 «阿斯塔纳»国际金融中心作为一个熟练掌握了全球金融机构各项成熟经验金融机制，完全拥有成为刺激上合组织地区项目直接投资和证券投资的有效平台的资格。 我们认为，在上海合作组织的经济议程中，有必要强调增加相互贸易、消除贸易壁垒、为开设合资企业创造有利条件等任务。为了提高该组织的投资吸引力，可以共同创建«上合组织经济优惠»基地。- 国家元首说到。

托卡耶夫总统在讲话中还谈到了有效利用运输和过境领域机遇的前景，并建议与会各国代表关注创建现代运输基础设施和开辟新的有竞争力的路线的战略重要性。 作为一项务实举措，他提议组织建立主要战略港口和物流中心的伙伴关系网络。

国家元首认为，当今加强能源合作并开展相互系统性活动的重要性日益增强。 他强调需要采取一致行动，向新能源转型，实现经济和工业脱碳。

- 我建议在下一届阿斯塔纳峰会之前，完成对上合组织能源战略的商定。这将有助于妥善落实联合国可持续发展议程目标。考虑到这一问题的重要性，我们准备在哈萨克斯坦举办上合组织能源论坛。全面讨论这一领域的合作前景将使我们能够制定共同方法，确保我们各国的能源安全和平衡发展。- 托卡耶夫总统说。

国家元首指出，扩大数字领域合作是另一个优先事项之一。总统认为，不同国家、不同社会群体之间的«数字鸿沟»正在成为现实问题。

- 因此，逐步缩小数字鸿沟应该成为上合组织的重要优先工作之一。印度担任上合组织主席国期间，为发展这一方向的合作做了大量工作。现在重要的是继续在这一具有重要战略意义的领域交流最佳实践，维持和加强已建立的联系。根据去年的联合国电子政务发展指数，哈萨克斯坦全球排名位居第28位，是上合组织成员国中得分最高的国家，因此在全面数字化转型方面拥有有利的条件。高效的IT技术被有效的纳入到了国家管理系统当中，并且建立了发达的银行生态网络，国内的金融科技市场蓬勃发展当中，电子商务的成长壮大可谓势头强劲。可以说，哈萨克斯坦完全能够作为上合组织的数值枢纽，提供各项服务。因此我认为2024年在阿斯塔纳举办上合组织数字论坛非常重要。同时，会议可与科技园区和创新集群池指导委员会第一次会议合并举行。- 国家元首说到。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫表示，加强生态领域相互关系是重要方向。 总统指出，如果不推动环境议程，就不可能实现可持续经济增长和增加社会福祉。

- 不幸的是，我们注意到洪水、干旱、火灾、水土污染等各种自然灾害明显增多。哈萨克斯坦愿意与各方联手解决环保问题。 我们认为因该将建立上合组织与联合国环境规划署之间的伙伴关系，制定环境保护领域合作协议，受理重点自然保护区和生态旅游开发合作项目等列为高度优先关注的重要任务。我建议所有这些活动，都应该在今天通过的宣言中批准的上合组织生态年框架内组织完成。- 国家元首说

托卡耶夫总统非常关注人文关系的发展。他表示，旅游业是拉近两国和两国人民距离的一个有效途径。总统指出，虽然上合组织覆盖了世界45%的人口，被认为是一个巨大的旅游市场，但其潜力尚未得到充分开发。

- 哈萨克斯坦正在围绕这一方向开展综合措施。自去年以来，哈国已经鲁迅推出了针对印度、伊朗和中国公民的免签证制度。这一措施将对双边旅游业的发展带来良好的影响。哈萨克斯坦担任上合组织主席国期间，我们建议将阿拉木图宣布为上海合作组织旅游文化之都。上合组织拥有的辽阔的空间，是整个欧亚文明的黄金摇篮，而彰显文化统一的独特«上海精神»更是无价之宝。持续向世界宣传我们共同的理想和价值观非常重要。哈萨克大地自古以来，就是文明交汇、传统与文化交融的地方。而在当下，哈萨克斯坦也愿意为了保护和弘扬我们所有人共同的丰富精神遗产而做出贡献。因此，我提议开展«上合组织圣地»项目。哈萨克斯坦伟大思想家霍加·艾哈迈德·亚萨维的陵墓，被公认是具有世界重要性的圣地，我们计划在上合组织«金帐汗国及其遗产»国际会议上，展示这座位于突厥斯坦的中世纪建筑瑰宝。我相信这样的大型项目将有助于加深各国之间的人文联系。- 国家元首说。

托卡耶夫总统指出，上合组织在今天向着振兴之路迈出了大胆的一步。他表示，有必要在共同努力中集中全力落实各项协议，增强本组织的潜力。

- 从人民长远利益出发，上合组织应把相互理解与合作放在首位。我认为现在是时候采取上海合作组织新的发展战略了。哈萨克斯坦已制定了相关的草案，并计划在担任轮值主席国期间提出。新战略设想将上合组织的议程扩展到我们相互合作最有希望的方向。进一步完善组织活动，是上合组织有效应对新挑战、适应现代化要求的重要一步。考虑到哈萨克斯坦为实现这一目标提出的建议，我建议在下次阿斯塔纳峰会之前通过加强上合组织能力的构想。根据其他国际组织的经验，我认为在上海合作组织下设立常驻代表理事会并赋予其保护各国利益的权限非常重要。我们必须对一个公正、和谐的未来世界有自己的愿景。 我们必须在共同责任和共同愿望的基础上，在包容性发展、创造性进步的道路上大踏步前进。接任主席国职务后，哈萨克斯坦将继续与所有国家，无论其在组织中的地位如何，积极、成功地合作，以进一步加强上合组织地区的安全、和平与繁荣事业。- 托卡耶夫总统说。

在讲话的最后，托卡耶夫总统诚挚的邀请上合组织各成员国领导人，出席明年在阿斯塔纳举行的上海合作组织峰会。

在今天的峰会上，印度总理莫迪、中华人民共和国主席习近平、吉尔吉斯总统萨德尔·扎帕罗夫、巴基斯坦总理沙赫巴兹·谢里夫、俄罗斯总统弗拉基米尔·普京、塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙、乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫、联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯出席会议。

观察员国领导人白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科、伊朗总统易卜拉欣·莱西、蒙古国总统乌赫那·呼日勒苏赫、土库曼斯坦总统谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫作为贵宾致辞。

会议通过了《新德里宣言》和一系列文件。

【编译：木合塔尔·木拉提】