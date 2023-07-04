政府总理主持召开政府会议讨论灌溉用水问题

哈通社/阿斯塔纳/7月4日--政府总理阿里汗·斯马伊洛夫于7月4日主持召开政府例会，研究讨论农作物生长季节工作进展和水资源有效利用问题。

生态和自然资源部部长祖里菲娅·苏莱曼诺娃表示，为了顺利度过今年的农作物生长季节，已经批准了一项特别行动计划。作为计划的一部分，与邻国相关部门展开了合作，通过从上游水库释放额外水量，为农民提供灌溉用水。与此同时，计划还包括对水利设施进行维修和恢复，清理灌溉网络主渠道和田间渠道，引进节水技术等。

农业部部长叶尔波勒·卡拉舒科夫介绍说，今年各地的春耕作业在最佳时机顺利展开。他表示，国内灌溉农业的发展尤为重要，尤其是在国内水位下降和全球气候变化持续发展的背景下。

据他介绍，今年的耕地面积为158万公顷，需水量约为114亿立方米。由于向其他高利润作物的过渡，棉花的种植面积减少了1.48万公顷。对于水稻来说，由于该作物具有重要的民生意义以及克孜勒奥尔达州土壤盐碱化严重，目前尚未出现急剧下降的情况。

他表示，为了推广农业节水技术，政府将在国家投资补贴框架内向农民购买节水设备，并为取水供水基础设施建设提供不少于所费用50%的补贴。

政府总理强调，保障农作物生产季节的平稳过渡是确保作物产量和粮食安全的基础。同时，阿里汗·斯马伊洛夫注意到国内最大的农业灌溉区位于共和国南部地区。

-为南部灌溉区提供灌溉用水一直是一个非常紧迫的问题，因为咸海-锡尔河和楚河-塔拉斯河盆地对邻国供水的依赖程度极高。-他说。

此外，阿里汗·斯马伊洛夫指出，水利领域的主要问题是内部基础设施的缺乏。在这方面，首先必须实现对现有水资源的有效利用。

阿里汗·斯马伊洛夫表示，必须采取有力的措施，共同分配灌溉用水。为实现这一目标，特别需要加强作物多样化的工作。

他还对当前的灌溉用水资费标准发表了看法。

-国家元首已经指出，现行的农业用水资费标准不能鼓励人们更加节约用水。因此，有必要重新审视农业领域的水费政策，最重要的是引导人们树立节约用水的意识。-他说。

阿里汗·斯马伊洛夫还对制定明确的“水外交”立场作出了指示。他要求在确保国家利益的前提下，通过政府间委员会推广“水外交”理念，继续推进水利设施建设和维修、引入数字水务统计系统等工作。

【编译：阿遥】