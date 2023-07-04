首届《阿斯塔纳-文化大篷车》国际军乐节将在首都举行

哈通社/阿斯塔纳/7月4日 -- 首届《阿斯塔纳-文化大篷车》国际军乐节将于近日正式开幕。

此次音乐节由哈萨克斯坦国防部组织，并得到了阿斯塔纳市政府的协助。活动旨在庆祝第25个首都日。

据国防部消息称，从7月6日开始，来自阿塞拜疆、印度、中国、俄罗斯、土耳其、乌兹别克斯坦和日本的7支军乐乐团，将连续三天在首都各个广场进行公开演出。 巴基斯坦代表团将以观察员身份出席活动。

而作为东道主的哈萨克斯坦，将有三支军乐团参与演出。分别是：国家警卫局总统管弦乐团、武装力量国家军事爱国中心中央军乐团、国民警卫队模范管弦乐团。

参与此次国际军乐节的乐手总人数将达到500多人。

演出曲目的类型也将非常广泛，包括进行曲、流行音乐、爵士乐和古典作品等。每一支军乐队都有自己独特的表演风格。

此类大规模活动的举办将对各国民间和军乐队之间的交流带来良好的影响。

军乐节将于7月6日开幕。当天19:30时，位于叶斯勒河畔的夏季露天剧场的舞台上，将上演乐队马拉松（Band Marathon）。

次日20:00时，中央公园、生命之树广场和可汗大帐商业娱乐中心内，将举行各国乐队分别参演的演出活动。

军乐节将在7月8日结束。当天12:00将在雪豹竞技场举办盛大的音乐表演。

所有演出都将免费举行，不需要购买门票。

音乐和艺术语言是促成人民团结友爱的强大力量，是实现和平与促进创造力的先驱。

在阿斯塔纳日举办的国际军乐团音乐节，充分体现了哈萨克斯坦合作与睦邻友好的愿望。

【编译：木合塔尔·木拉提】