政府会议议程外讨论西部地区发生的紧急情况

哈通社/阿斯塔纳/7月4日--今天，政府总理阿里汗·斯马伊洛夫主持召开政府会议。除了正式议程外，会议还专门研究了哈萨克斯坦西部地区发生的紧急情况后续处理问题。

会上，哈萨克斯坦国家石油天然气公司（KazMunayGas）董事会副主席道列特詹·哈萨诺夫详细介绍了相关情况。

据他介绍，昨天下午，由于外部电网断电，阿特劳炼油厂停止运行。

-由于停电，阿特劳炼油厂所有生产设备均安全关闭。为了防止突发事件并确保人员安全，根据应急预案，所有机组碳氢气体被送至火炬进行燃烧。-他表示。

他还表示，昨晚电力供应恢复正常后，阿特劳炼油厂立即开始组织从可用储备中输送油品。

此外，哈萨克斯坦电网运营公司合资公司董事长哈尼什·莫勒达巴耶夫、曼格斯套州州长努尔兰·诺海耶夫和阿特劳州州长赛热克·沙普克诺夫向会议汇报了已采取的相关措施。

政府总理表示，电力供应正在有序恢复中，阿特劳炼油厂目前未发现技术故障。

他指出，各方及时采取了应急措施，确保了炼油厂的安全停运。目前，炼油厂正在逐步恢复运营。

-我想特别强调，国内燃料油供应不会出现短缺。国内燃料油库存完全能够满足需求。有关所有炼油厂停工的传闻是毫无根据的。我们已经控制住了局势。-阿里汗·斯马伊洛夫说。

政府总理强调，根据国家元首的指示，已经成立了国家特别委员会，负责调查事故原因。该委员会由总理本人领导。

-肇事者将被追究责任。目前最重要的任务是恢复所有企业的正常运营，确保向消费者全面供电。-他说。

【编译：阿遥】