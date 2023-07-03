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    达吾然•阿巴耶夫任哈萨克斯坦驻俄罗斯大使

    2023 年 7月 3 日 星期一 , 09:20

    哈通社/阿斯塔纳/7月3日--达吾然•阿巴耶夫被任命为哈萨克斯坦驻俄罗斯特命全权大使。

    据总统府新闻局消息，国家元首签署命令，任命达吾然•阿斯克尔别克吾勒·阿巴耶夫为哈萨克斯坦共和国驻俄罗斯联邦特命全权大使。

    达吾然•阿巴耶夫 1979年出生于阿拉木图州，2001年以优异的成绩毕业于阿尔法拉比大学，2014年完成欧亚文学学院学业。

    2001年8月至2003年8月 就职于哈萨克斯坦共和国外交部新闻发布中心；

    2003年5月至2007年5月 在哈萨克斯坦驻阿塞拜疆使馆和驻荷兰使馆担任外事任务；

    2007年5月至2007年12月 任外交部新闻发布中心负责人；

    2007年12月至2008年12月 任哈萨克斯坦共和国总统助理；

    2008年12月至2009年10月 任哈萨克斯坦共和国总统新闻秘书副职；

    2009年10月 任总统办公厅监督及地区组织科国家督察；

    2011年10月任为总统府新闻发言人；

    2013年7月至2016年 同时兼任总统顾问及总统府新闻发言人职务；

    2016年5月至2020年5月 任哈萨克斯坦新闻和社会发展部部长；

    2020年5月至2021年1月 任哈萨克斯坦总统办公厅第一副主任；

    2022年1月 出任哈萨克斯坦共和国文化和体育部部长；

    2023年3月 出任独联体副秘书长。

    作者:

    Ерлан Мазан

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