联合国安理会终止马里维和任务

哈通社/阿斯塔纳/7月3日--联合国安理会15个理事国6月30日一致通过决议，终止联合国驻马里维和部队的任务，并决定在六个月内完全撤出维和人员。

据联合国新闻中心报道，安理会成员重申强烈支持全面撤出已有十年之久的联合国马里多层面综合稳定团（马里稳定团），将安全责任移交给2021年政变以来一直执政的马里过渡政府。

秘书长古特雷斯当天通过发言人发表声明，再次深切感谢“所有联合国人员和领导人在极具挑战性和困难的情况下表现出的坚韧不拔、贡献和服务”。他呼吁“过渡政府给予充分合作，以便在今后几个月内有序、安全地撤出特派团人员和资产”。

根据通过的决议，马里稳定团将于7月1日开始缩编，并在2024年1月1日前完全撤出马里。

安理会还决定“授权马里稳定团在无碍马里当局所承担首要责任的情况下，与马里当局协商，并在稳定团资源和能力范围内于其周边地区采取行动，应对平民面临的迫在眉睫的暴力威胁，协助由平民主导安全运送人道主义援助，直到2023年9月30日”。

2012年马里政变后，安理会于2013年成立了马里稳定团。截至2023年2月，稳定团人数已超过1.5万。

在过去十年中，马里和萨赫勒地区的冲突不断，武装团体和恐怖组织的袭击激增，303名维和人员惨遭杀害。

气候冲击和社区间为争夺稀缺资源而产生的紧张关系也使情况恶化，这已成为持续暴力、大规模流离失所、不稳定和跨境贩运的主要驱动因素。