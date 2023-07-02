法国继续加强安保力量应对骚乱 马克龙推迟访德

哈通社/阿斯塔纳/7月2日 —— 据中新社消息，由于警方射杀少年事件持续发酵，法国境内连续多日发生骚乱。

据路透社当地时间7月1日报道，法国已在全国部署了约4.5万名警察等安保人员维持治安。法国总统马克龙推迟原定2日开始对德国的国事访问。

路透社报道称，除了增派安保力量加强警戒外，法国政府还向巴黎、里昂和马赛派出特警、装甲车和直升机。7月1日晚至2日凌晨，局势比前几日平静一些，但马赛、尼斯和斯特拉斯堡等地仍有零星骚乱出现。在巴黎，警方加强了对人流密集地香榭丽舍大街的安保，许多商店的外墙被木板封住，以防止潜在的损坏和抢劫。

法国内政部表示，近期骚乱中，6月30日晚约有1300人被捕。警方表示，7月1日全国约有200人被捕。

据美联社报道，法国总统府7月1日下午宣布，鉴于国内局势，总统马克龙希望未来几天留在法国，并推迟原定2日开始对德国的国事访问。法国内政部长达尔马宁已下令在全国范围内停运夜间公共交通，他还警告称，社交网络不要被用作煽动暴力的渠道。

6月27日，在法国上塞纳省楠泰尔市，一名警员截停一辆汽车时开枪，驾车的17岁少年身亡。这一事件引起法国各界强烈反应。法国多个城市持续出现不同程度的骚乱。