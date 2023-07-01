哈萨克犬种保护和推广法今日正式生效

哈通社/阿斯塔纳/7月1日--据哈萨克斯坦生态和自然资源部新闻处消息，哈萨克斯坦的哈萨克犬种保护和推广法于今日正式生效。

今年1月3日，国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫签署了《就哈萨克犬种保护和繁殖问题对哈萨克斯坦共和国部分法律条款进行修改和补充的法案》，该法案为保护和繁殖哈萨克犬种活动建立了法律、组织和经济框架。

根据法律规定，生态和自然资源部被指定为哈萨克犬种保护的授权机构。此外，法律规定了全国哈萨克塔兹犬和哈萨克牧羊犬保护中心的地位，该中心作为生态和自然资源部林业和野生动物委员会下属国有企业分支机构，负责保护这哈萨克塔兹犬和哈萨克牧羊犬犬种。

全国哈萨克犬种保护中心将负责制定哈萨克犬种保护和繁殖领域的国家科技计划，并培训相关专家。此外，根据统一标准，该中心还将负责颁发塔兹犬和哈萨克牧羊犬统一血统证书。

为了确保相关要求的执行，生态和自然资源部林业和野生动物委员会最近成立了一个工作小组，该小组由授权机构、学术组织、非政府组织、犬种专家和哈萨克犬种饲养者代表组成。

值得一提的是，哈萨克斯坦犬业联盟主席和国际犬业联合会（FCI）管理层于2023年5月在比利时蒂安市进行了谈判。在会上，哈方代表正式提交了哈萨克斯坦犬业联盟加入国际犬业联合会的申请。这个议题将在今年8月在日内瓦举行的国际犬业联合会大会上进行审议。

【编译：阿遥】