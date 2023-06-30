法国全境加强警戒防止骚乱升级

哈通社/阿斯塔纳/6月29日--据新华社报道，法国内政部长达尔马宁29日宣布在全国部署4万名警察和宪兵维持治安，同时法国多个城市宣布宵禁令或提前结束公交系统运营时间，以防止警方射杀少年事件造成的骚乱升级。

27日在法国上塞纳省楠泰尔市，一名警员截停一辆汽车时开枪，驾车的17岁少年身亡。警方射杀少年事件引起法国各界强烈反应。28日晚，法国多个城市发生针对市政厅、警察局和学校的暴力袭击和纵火事件。29日下午，楠泰尔市部分示威者和警方发生激烈冲突，警方使用了催泪瓦斯，冲突直至傍晚才被平息。为防止29日晚出现新的骚乱，法国内政部长宣布在全国加强警戒，其中在首都巴黎部署了5000名治安警察。

巴黎所在的法兰西岛大区29日宣布，为预防夜间发生暴力冲突，整个大区的公共汽车和有轨电车停运时间提前至当晚9时。法国北部城市里尔宣布公共汽车和有轨电车停运时间提前至当晚8时。上塞纳省的克拉马市宣布，每晚9时至次日早6时，全市实施宵禁，宵禁令一直持续到7月3日。北部城市鲁贝宣布，当晚将部署特警维持治安。罗讷河口省宣布，由于里昂市发生了暴力事件，暂时禁止在里昂市销售和使用烟花爆竹等易燃易爆物品。

法国总统马克龙29日在内政部紧急会议上说，警方射杀少年事件“不可原谅”，而针对公共机构的袭击“毫无道理”，民众应保持冷静。目前，开枪警员因涉嫌故意杀人被拘留，检方已开始对这起事件展开调查。