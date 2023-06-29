外长：推动与卢森堡之间的合作伙伴关系是哈外交政策的优先方向之一

哈通社/阿斯塔纳/6月29日 —— 哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部部长穆拉特·努尔特列吾29日同卢森堡大公国外交和欧洲事务大臣让·阿瑟伯恩举行会谈后召开的新闻发布会上表示，对哈萨克斯坦来说，发展同卢森堡之间的基于友好互信的伙伴关系是哈萨克斯坦在欧洲方向外交政策的重要优先方向之一。

哈萨克斯坦外长指出，双方今天开展勒有效的会谈。

-根据会议结果，可以说我们全面讨论了共同关心的所有相关问题，并达成了旨在加强哈卢关系的共识。这是让·阿瑟伯恩先生首次对哈萨克斯坦进行的正式访问。因此，我向同仁和其代表团成员再次表示欢迎，并真诚地感谢接受我的邀请。-他说。

据他介绍，此次访问具有象征性意义。31年前的6月29日，两国之间正式建立了外交合作关系。-从那时起，双方加强了双边政治、经济、投资和人文合作关系，并共同克服了许多里程碑。在这方面，发展同卢森堡之间的基于友好互信的伙伴关系是哈萨克斯坦在欧洲方向外交政策的重要优先方向之一。总之，我们高度重视政治领域对话的内容和长期优先事项的进一步发展。因此，我们有意定期举行高级别会谈，并扩大我们的贸易和人文交流的范围。-外长说。

努尔特列吾外长指出，双方就国家、议会和政府领导人互访，并在多边活动框架内定期举行会议达成了共识。-我们准备明年在阿斯塔纳举行新一轮外交部磋商，继续就议程问题交换意见，开辟新的机遇。哈萨克斯坦和卢森堡是实施了许多在国际社会中具有特殊地位的倡议的国家。 与我国一样，卢森堡也当选为联合国安理会非常任理事国。当前，双方在联合国人权理事会携手合作。最重要的是，我们在地区和许多国际问题上的立场是相似的。我们相互支持各自提出的倡议。 哈萨克斯坦和卢森堡以国际法原则为指导，全力支持根据《联合国宪章》维护领土完整和主权、不干涉内政、和平解决冲突、睦邻友好合作关系。我们还就中亚、阿富汗、地区一体化进程等当前国际和区域问题交换了意见。-哈萨克斯坦外长说。

【编译：小穆】