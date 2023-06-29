美国海岸警卫队：“泰坦”号残骸中发现疑似人类遗骸

哈通社/阿斯塔纳/6月29日 —— 据中新社消息，美国海岸警卫队当地时间6月28日表示，他们收到了“泰坦”潜水器残骸和相关证据，其中可能包含有“人类遗骸”。

据美国广播公司(ABC)报道，当地时间28日上午，在位于加拿大纽芬兰和拉布拉多省圣约翰斯的加拿大海岸警卫队码头，“泰坦”潜水器残骸从加拿大船只“北极地平线”号上卸下。

当天晚些时候，美国海岸警卫队表示，他们收到了“泰坦”潜水器残骸和相关证据，其中可能包含有“人类遗骸”。相关证据将交由海事调查委员会进行进一步分析测试。

美国海岸警卫队上尉杰森·纽鲍尔表示，这些证据将为调查人员提供重要线索，以了解悲剧发生的原因。“目前仍然有大量工作要做，以了解导致‘泰坦’号发生灾难性内爆的原因，并帮助确保类似的悲剧不再发生。”

一位熟悉情况的消息人士透露，海事调查委员会已与“泰坦”潜水器的乘客家属取得了联系。

据此前报道，当地时间18日，“泰坦”潜水器在泰坦尼克号沉船处进行深海探险时与水面失去联系。美国海岸警卫队证实，潜水器在加拿大纽芬兰和拉布拉多省圣约翰斯以南约700公里处下潜约105分钟后失联。事发海域水深约4000米。

搜救部门22日称，潜水器里的5人已全部遇难，包括58岁的英国富豪、知名冒险家哈米什·哈丁、巴基斯坦商人沙赫扎达·达伍德和他19岁的儿子、法国潜水器驾驶员保罗-亨利·纳戈莱特，以及“海洋之门”勘探公司的首席执行官兼创始人斯托克顿·拉什。

美国海岸警卫队当天还表示，加拿大的遥控水下搜索车(ROV)在北大西洋偏远角落的海面下4公里处，发现许多残骸碎片，包括舷窗、尾锥和着陆架等。

目前，美国和加拿大当局都在对«泰坦»潜水器水下内爆原因进行调查，并努力确定悲剧原因和相关责任人。