青年人占哈国总人口的三分之一

哈通社/阿斯塔纳/6月29日 -- 去年，«青年»的概念在哈萨克斯坦得到了扩展：现在哈萨克斯坦人从14岁到35岁都被认为是年轻人。到今年年初，哈国已经有605万年轻人，比一年前增加了1.7万多人，这几乎占哈萨克斯坦总人口的31%。

哈国35岁以下人口共有1153万，比一年前增加了3.25万人，占哈国总人口的58%以上。此前，哈国儿童人数明显增加，这将对15年后的青年人数产生很大影响。

青年人是最需要住房的人口类别之一。总统托卡耶夫曾表示：«对于青年人来说，支持购买住房非常重要。»

目前，解决年轻人住房的一个选择是Otbasy银行为年轻人提供的特殊区域优惠计划。

这些优惠计划覆盖阿斯塔纳市、阿拉木图市、奇姆肯特市、杰特苏州、阿克托贝州、卡拉干达州、阿特劳州、科斯塔奈州、西哈州、江布尔州、阿拜州、乌勒套州等地。计划在巴甫洛达尔州、突厥斯坦州、北哈州和克兹尔奥尔达州启动青年项目。

总的来说，在哈萨克斯坦各州市中，年轻人人数最多的是阿拉木图市72.29万人，占该市总人口的33.4%；突厥斯坦州有68.21万青年人，占该州人口的32.2%；阿斯塔纳市有46.84万青年人，占首都人口的34.6%。

江布尔州、卡拉干达州、阿克托别州、奇姆肯特市也是青年人比重较多的地区。

【编译：木合塔尔·木拉提】