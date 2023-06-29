阿斯塔纳近郊发现金帐汗国时期古墓遗迹

哈通社/阿斯塔纳/6月29日 – 在首都阿斯塔纳附近，考古学家们发现了两座古代陵墓遗迹，据考证应该属于金帐汗国时代。

据哈巴尔电视频道报道，新发现的双生古墓遗迹位于靠近阿斯塔纳市西南的阿克莫拉州科尔加尔任区境内。

按照考古学家们的说法，这片地区在古代曾经是古丝绸之路的重要通道，来往商贾频繁。

古籍中曾记载这一区域有五座陵墓，而哈萨克斯坦国立考古学院的奠基者、东方学家阿勒凯·玛尔古兰也曾在其学术文章中推断著名的斯尔勒塔穆和苏勒塔穆（Сырлытам мен Сұлутам）古墓就在此地。

现在，考古学家们确定，他们的新发现已经证明阿勒凯·玛尔古兰的推断是完全正确的。通过对考古挖掘现场发现的众多文物（器皿、壁画、徽章等）进行的鉴定分析，学者们相信此次新发现的双生古墓正是斯尔勒塔穆和苏勒塔穆陵墓。

哈萨克斯坦国立博物馆历史部门负责人佩尔德汗·慕斯勒曼库勒表示，在古迹周边及内部发现了大量带有特殊标志印记的陶瓷器皿，其特征与哈萨克汗国时期或古突厥时代的标志有着明显区别，更接近金帐汗国时代的特征。

考古学家还表示，在遗迹区域发现了大量的彩陶碎片，推断是用于陵墓外墙装饰之用。这一发现进一步证明这座古墓极大概率就是«斯尔勒塔穆（Сырлытам）»古墓。

学者们指出，使用彩色陶瓷瓦片进行古墓外墙装饰的方式，在哈萨克斯坦中世纪时期于南部地区较为常见。此次于科尔加尔任区发现的古墓中，这些彩色陶瓷瓦片的技术特征与突厥斯坦的亚萨维陵墓所用外墙装饰彩瓷较为相似。这也从另一个层面证明了丝绸之路南北之间的文化交流。

现场挖掘结果显示，新发现的这两座古墓墓门均面向西北方向。考古学家推测这与当时的信仰和文化习俗有关。

由于年代久远，古墓遗迹目前仅剩主要基座和矮墙保留较好，顶部则已经损毁坍塌。不过学者们认为，陵墓在完整状态下应该建有恢弘的圆顶。

学者们表示，此次发现对研究哈萨克斯坦中世纪历史具有重要的意义，详细的研究工作可能将会持续数年时间。

值得一提的是，1973年考古学家阿勒凯·玛尔古兰率领的考察组曾经在距离此次发现不远的地点，发掘出了巴特盖古墓（Бытығай кесенесі）遗迹。该遗迹在2007年进行了保护性修复。

【编译：木合塔尔·木拉提】