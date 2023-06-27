托卡耶夫总统：只有强大、专业和独立的媒体 才能捍卫真实的意识形态主权

哈通社/阿斯塔纳/6月27日 – 在6月28日的哈萨克斯坦大众媒体工作者日来临之际，27日，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在总统府主持颁奖仪式，为获得哈萨克斯坦总统新闻奖的多位媒体记者颁发了奖状。

在颁奖仪式上，托卡耶夫总统向全体记者致以职业节日的祝贺，并强调指出，当下哈萨克斯坦本国媒体行业正在迈入一个新的阶段，当下的信息传播速度、内容、介质都已经发生了巨大的变化。

托卡耶夫总统说：

- 不久前人们还在讨论传统媒体与新媒体之间的竞争，而当下，社交网络、通讯工具和各种平台正在替代新闻网站，成为公众获取信息的主要渠道。从信息安全的角度，无论是政府也好，是媒体人也好，对此都要有所准备。

总统表示，媒体记者作为社会的«执笔人»，应该以国家社会的角度关注问题，避免局限于私利，或仅仅只为一个特定的团体着想。

- 这也正是上个世纪阿拉什党人创办《哈萨克》报时，为我国媒体人确立的一个使命。为了能够荣耀的履行这一任务，每一个媒体人都应当把求真、责任和坚持作为不变的原则。虽然探寻真理之路，从来都是充满荆棘，但一个媒体人绝对不能偏离真理之路。对于媒体人而言，挖掘真相与报道事实，永远是第一位的原则。我国的新闻行业，必须成为公正和真理的广场。- 托卡耶夫总统说。

国家元首强调指出，国家、媒体和社会之间相互缔结的信任契约，是构建«公正的哈萨克斯坦»的重要基石。

- 这份契约，必须基于公开透明、可信赖的和公正的原则。每一个公民、每一个专家如果都能忠诚于自己的事业，则社会信任将更加强大。而信任与公正，正是公正社会的主要价值观。大众媒体要在振兴社会意识、塑造全新民族质量方面，发挥旗舰作用。在传播信息空间的先进思想和观点方面，大众媒体具有巨大的潜力。因此，在全面塑造全社会的劳动文化和职业精神，培养公民对国家命运的责任感方面，媒体人的广泛参与至关重要。- 国家元首说。

哈萨克斯坦总统强调指出，哈萨克斯坦的新闻从业者已经形成了报道、分析国内外新闻信息进程的独特观点和方法。

-只有强大、专业、独立的大众媒体，才能捍卫我们真正的意识形态主权。因此，媒体的任务不仅仅只是传播消息，还需要透过事件和现象的相互关系，针对我们的国家利益进行定性分析。我们的记者们，有责任客观报道和分析国外和我国地缘政治环境中发生的事件。我相信，诸位能够很好地完成这项任务。比如说，对最近在俄罗斯发生的事情的报道就是一个例子。我们的公民们对该动态确实予以了担忧，毕竟哈萨克斯坦与俄罗斯拥有全世界最长的共同边界，以及数以千计的人文联系。- 国家元首说道。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统还强调指出，公民对信息的自由获取不受干扰，对言论的自由表达不受到阻碍，以及不受限制的个人思想自由，是«公正的哈萨克斯坦»最显著的表现。

国家元首表示，在哈萨克斯坦，以笔为剑，针砭时弊、揭露社会问题的媒体记者不在少数。许多问题常常是因为这些记者的一篇文章或一段影像报道，而得以被关注和解决。总统认为，这些媒体人，正是«公正的公民»。

托卡耶夫总统在讲话最后表示，为了实现国家的繁荣发展，还需要开展许多广泛的工作，而如何将各项改革政策正确、及时和有效的传递给国民，同时将人民的想法、建议和诉求，以及社会亟待解决的问题反馈给政府，将是媒体人肩负的重要责任。

- 只有这样，我们建立«倾听人民声音的政府»的目标才能顺利的实现。所以说，作为政府与人民之间的桥梁，媒体人肩负着重任。如今的哈萨克斯坦，是中亚地区的领头羊。我们在许多领域都处于领先地位，但这不代表我们就可以得意和自满。我们要团结一致，共同努力，将哈萨克斯坦建设成能够与世界最发达国家比肩而立，相互竞争的强国。在这一使命当中，诸位，即媒体人的作用将是特殊的。媒体人要向公众传播真相，将国内信息全面、细致的传递给民众。这是一项非常重要的任务。- 托卡耶夫总统说。

演讲结束后，托卡耶夫总统向一批在国家社会经济和政治发展进程中发挥了重要作用、做出了突出贡献的媒体记者颁发了奖状。

【编译：木合塔尔·木拉提】