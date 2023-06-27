政府总理主持召开政府会议研究供暖准备工作进展

哈通社/阿斯塔纳/6月27日--哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫主持召开政府会议，研究讨论下一个采暖季供热准备工作进展情况。

政府总理指出，提前在6月份讨论采暖季供热准备工作不是没有道理的，因为地方政府和中央国家机关在这方面存在的不足之处已经开始显露出来。

他指出，供热系统运营商KEGOC已经开始对热电联产中心进行维修升级工作，但在许多地方，相应的维修工程没有按计划进行，甚至有一些维修项目被推迟到明年。

-例如，阿特劳供热中心的涡轮机维修工作还未开始，已经延期60天。目前，鲁德内供热中心也存在类似情况，已经延期45天。而铁木尔套热电联产中心的锅炉大修计划完全取消。这些例子比比皆是，这样的工作方式是不可接受的。必须加强电力设施所有者的责任。-政府首脑强调。

他指出，供热网络的维修速度同样缓慢，在47个项目中，只有30个项目正在进行中。此外，供热管线技术检查工作尚未完结。阿里汗·斯马伊洛夫强调，这种情况的发生是因为国家主管机构和各地方政府之间缺乏协调。

政府总理认为目前的采暖季供暖准备工作令人不满意。他强调，各地方一把手和他们的副手以及相关部长应当现场办公，而不是坐在办公室里。

阿里汗·斯马伊洛夫强调，能源部应与地方政府共同确保供暖季热源设备维修工作按计划有序进行，工业和基础设施发展部应采取一切必要措施，确保供热管网的维修工作质量。

政府首脑指出，在热能法草案的框架下，应解决违反已获批维护计划的能源生产组织应承担责任的问题。

与此同时，阿里汗·斯马伊洛夫要求在接下来的两周内对地方电网公司的技术状况进行全面的梳理分析，并制定附带解决方案的风险图。此外，他还要求对地方供暖指挥部的采暖季供暖准备工作进行全面的再检查。

-每年的工作都只是流于形式，某些人善于纸上谈兵，他们的工作没有实际效果。指挥部应走出政府大楼，把会议开在供热设施现场。-他强调。

【编译：阿遥】