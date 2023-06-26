托卡耶夫总统会见吉尔吉斯斯坦最高议会议长

哈通社/阿斯塔纳/6月26日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫26日在总统府会见到访的吉尔吉斯斯坦最高议会议长努尔兰别克·沙克耶夫。

哈萨克斯坦总统欢迎吉尔吉斯斯坦最高议会议长的到访，并指出了推动双边合作关系的发展和加强议会间合作的重要性。

托卡耶夫总统强调，吉尔吉斯斯坦对哈萨克斯坦来说是睦邻和兄弟国家，也是战略合作伙伴。

哈萨克斯坦总统指出，两国合作关系当前得到了高速发展，政府间和议会间相互协作对此发挥了重要作用。他同时还表示，双边经贸合作逐年加强，两国贸易额计划增至20亿美元。

托卡耶夫总统表示，相信双方达成的共识将为两国之间多个领域合作关系发展带来新的动力。他同时还强调，哈方有意全面加强与吉尔吉斯斯坦之间的同盟关系。

吉尔吉斯斯坦最高议会议长感谢哈萨克斯坦总统的热情接待，并转达了吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫的问候。

沙克耶夫表示，哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦被认为是各方面关系最密切的国家，相互理解和支持的全面合作不断深化。 同时，他表示支持哈萨克斯坦正在进行的改革。

会谈中，双方还就哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦之间的人文领域合作关系发展问题进行了讨论。

最后，哈萨克斯坦总统向吉尔吉斯斯坦总统致以了热情的问候。

【编译：小穆】