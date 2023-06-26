玛吾林·阿什姆巴耶夫呼吁各方合力解决水资源问题

哈通社/阿斯塔纳/6月26日--哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长玛吾林·阿什姆巴耶夫今日会见了来哈萨克斯坦进行正式访问的吉尔吉斯共和国议会议长努尔兰别克·沙基耶夫。

双方就进一步加强两国议会间合作以及扩大双边伙伴关系进行了讨论。

阿什姆巴耶夫指出，吉尔吉斯斯坦是哈萨克斯坦在中亚地区的重要伙伴和盟友之一。在建交30年的时间里，两国关系已经建立了坚实的法律基础，并签署了150多个涵盖各个领域的条约和协议。

-两国建立了以相互尊重和睦邻友好为基础的双边关系。两国元首建立的紧密合作和友好互动，在议会层面也得到了延续和加强。哈萨克斯坦参议院已经与吉尔吉斯共和国议会建立了议会间合作小组。我们将继续系统地开展工作，不断加强与兄弟般吉尔吉斯斯坦议会的合作。-阿什姆巴耶夫表示。

沙基耶夫高度评价了哈萨克斯坦正在推进的政治经济改革，并强调了进一步加深两国关系的重要性。

会议的主要议题之一是积极动员两国议员全程参与加强双边水资源管理合作机制。吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫日前在阿斯塔纳国际论坛期间也强调了这个问题的极端重要性。

考虑到吉尔吉斯斯坦已经通过了《税法典》，阿什姆巴耶夫表示愿意与吉方分享立法工作经验，并提议建立一个双边工作组来讨论这一领域的热点问题。

-对于中亚地区来说，水资源问题尤为重要。各方应共同努力，合力解决水资源问题。在这些问题上，保持公开和建设性的对话对于我们进一步发展睦邻友好关系非常重要。-阿什姆巴耶夫表示。

双方还讨论了加强区域间合作，以促进国家间经贸、文化和人文交流进一步加深。

【编译：阿遥】