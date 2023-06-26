巴尔托盖水库和库尔特水库确保大阿拉木图灌溉工程顺利进行

哈通社/阿斯塔纳/6月26日--据生态和自然资源部新闻处消息，大阿拉木图运河灌溉区植被工程正稳步推进中。

该项目的顺利进行主要得益于在生长季节前按照巴尔托盖水库和库尔特水库的运行模式操作，以确保其达到所需的容量。

此外，在生长季节前进行了重要的供水设施维修工作，其中包括253.4立方米的混凝土工程和43.5公里的机械化清理运河，这将有助于减少水的损失。

然而，由于低气温的影响，五月份巴尔托盖水库的流入量下降，未能超过每秒30立方米。

为了节约灌溉用水，与地方政府和农场业主合作，对输水时间表进行了调整。同时，夜间值班工作得以组织，实施夜间灌溉，并加强对供水合规性的监测，每4小时进行一次。

今年，该项目计划向总面积为6万公顷的土地供应64万立方米的灌溉用水。截至目前为止，已经为1.57万公顷的土地供应了13.3万立方米的水。

目前，巴尔托盖水库的水量几乎翻了一番，平均约为每秒70立方米。在这种情况下，以及在七月份增加流入量的情况下，预计该地区的植被生长期将取得成功。

截至2023年6月23日的数据显示，巴尔托盖水库的水量为1.5398亿立方米，流入量为每秒54.4立方米，流出量为每秒99立方米。库尔特水库的水量为51.6百万立方米，流入量为每秒1立方米，流出量为每秒10.0立方米。

【编译：阿遥】