迪玛希马来西亚演唱会：跨越语言的辉煌之夜

哈通社/阿斯塔纳/6月26日--据dimashnews.com网站报道，哈萨克斯坦著名歌手迪玛希·库达依别尔艮于25日在马来西亚首都吉隆坡亚通体育馆举行了个人音乐会。

这场演唱会为迪玛希在马来西亚的首秀，带给了粉丝们许多惊喜，震撼了他们的听觉，让他们感受到了迪玛希强大的力量和激情澎湃的歌声。迪玛希展现出的海豚音也让全场观众惊艳不已。

值得一提的是，迪玛希“Stranger”全球巡演从去年9月在哈萨克斯坦开始，如今已经来到了马来西亚。

这场音乐会呈现了丰富多样的风格，让观众们惊喜不已。迪玛希用七种语言演唱了不同风格和流派的作品。

迪玛希以节奏强烈的《Golden》、《S.O.S》和《IF I never》等欧美歌曲开场，还演唱了日本音乐人玉置浩二深情的《Autumn strong》，勾起了人们对迪玛希参加《我是歌手》节目时的回忆。迪玛希的《Screaming》、《Let it be》等作品，以及他用中文演唱的《Battle of Memory》，让歌迷们感到无比欢喜。

作曲家伊戈尔·科尼的作品在迪玛希的演唱中占据重要地位。从演唱会主题曲《Stranger》开始，到复调音乐作品《Олимпико》，再到令人叹为观止的宏伟声乐《Аве Мария》，当然还有备受情侣们喜爱的《Любовь уставших лебедей》。

马来西亚乐坛的天后Dato’ Sri Siti Nurhaliza担任了迪玛希音乐会的特别嘉宾，带来了两首动听的马来歌曲《Bukan Cinta Biasa》和《Nirmala》。

在迪玛希的首场马来西亚演唱会上，观众们听到了并与艺术家一起演唱了哈萨克语民歌《Дайдидау》和《Дурдараз》，还有哈萨克族作曲家阿依古丽·巴扎诺娃的《Махаббат бер маған》，耶德勒詹·哈巴索夫的《Fly Away》，以及他与迪马什一起创作的《Zhalyn》等歌曲，将音乐会气氛推向了高潮。

在演唱了一些特别感人的母语歌曲之后，迪玛希向粉丝们表达了感激之情，感谢他们在他失去祖父后的艰难时刻给予的支持：

-音乐会可能会被取消，但因为你们的支持，一切按计划进行。我的爷爷经常告诉我，承诺就要遵守，就像一个真正的男人一样。-他说道。

演出的最后部分以西班牙语的主要作品《El amore en ti》和安魂曲《一个天空的故事》为特色，整个晚上听起来特别悲美。

-这就是梦想！我非常幸运，因为我有你们！。-迪玛希邀请他的歌迷们在下一场演唱会上再次相聚。

【编译：阿遥】