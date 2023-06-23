哈萨克斯坦和格鲁吉亚政府总理发表联合新闻公报

哈通社/第比利斯/6月23日 —— 据总理官网消息，哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫和格鲁吉亚总理伊拉克利·加里巴什维利23日共同出席联合新闻发布会。

哈萨克斯坦总理表示，双方在会谈中就双倍相互合作热点问题，以及新的和具有前景的项目进行了讨论。

-根据会谈结果，我们达成了重要的协议。首先，保障相互贸易的高速增长，以及扩大商品名单等问题。-斯马伊洛夫说。

-中期，我们有意将这条运输线的货运量增加到1000万吨。为此，各方已接受并正在成功实施《2022-2027年走廊开发同步消除“瓶颈”联合路线图》。我们愿同格方扩大里海-黑海海域航线开发合作。在此背景下，利用两国海港能力实施货物运输就显得非常重要。-斯马伊洛夫说。

同时，政府首脑对进一步发展跨里海国际运输线的计划发表了评论。

格鲁吉亚总理高度评价了会谈结果。

-我们进行了富有成效的会谈。我们对最近看到的趋势感到满意。这里说的是营业额的增加。我们还讨论了进一步加强两国之间战略伙伴关系的项目。-他说。

-我们正在与阿塞拜疆和哈萨克斯坦一起参与这个项目。 我们将共同努力，消除这一方向的“瓶颈”，使中间走廊对中亚、中国和亚洲国家更具吸引力。我们已经商定了一个截至2027年的明确的路线图。我们确切地知道格鲁吉亚该做什么，反过来也知道阿塞拜疆和哈萨克斯坦将会做什么。现在我们正在对铁路现代化进行重大投资。 我们还计划在这个方向上开展其他重要项目。 也就是说，我们正在努力建设一个新港口。-格鲁吉亚总理说。

加里巴什维利表示，推动跨里海国际运输走廊的发展是双边会谈的主要内容。

【编译：小穆】