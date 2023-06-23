哈萨克斯坦和格鲁吉亚政府总理举行会晤

哈通社/第比利斯/6月23日 —— 据总理官网消息，哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫23日在第比利斯与格鲁吉亚总理伊拉克利·加里巴什维利举行小范围和大范围会谈。

斯马伊洛夫在会谈中指出，哈萨克斯坦和格鲁吉亚有着长期友谊和全面合作，并在所有领域建立了高水平的传统合作关系。

-我们支持哈萨克斯坦与格鲁吉亚之间的合作在相互信任和尊重的基础上进一步发展.-他说。 总理表示，格鲁吉亚是哈萨克斯坦在南高加索的重要政治和经济伙伴。同时，经贸领域合作是双边互动的基础。

例如，两国之间的贸易量去年增加7倍，创造6亿美元的历史记录。今年前4月，相互贸易额增加5倍，达到了1.67亿美元。

-这是很不错的指数。这将有助于我们设立十亿美元的目标。-他说。

哈萨克斯坦总理指出了两国之间的投资合作的增长趋势。近17年，格鲁吉亚投资商对哈萨克斯坦投资了4亿美元，其中去年的投资额超过1亿美元。此外，哈萨克斯坦投资商对格鲁吉亚经济的投资额达到了5.3亿美元。 -我们保证格鲁吉亚投资商将与哈萨克斯坦境内的其他外国投资享有相同的法律保护。我们邀请格鲁吉亚合作伙伴到融合世界金融机构的最佳实践和新的投资工具的阿斯塔纳国际金融中心工作。-斯马伊洛夫说。

斯马伊洛夫还表示，过境运输在哈萨克斯坦和格鲁吉亚的合作中发挥着重要作用。因为，从欧洲到中国和东南亚的最短路线最大的跨陆运输走廊经过两国领土。 -跨里海国际运输线在哈萨克斯坦和格鲁吉亚之间的合作关系发展具有重要意义。我们有意增加该地区的交通联系，并逐步改善过境条件。在这些计划中，我们肯定会考虑格鲁吉亚的过境和运输潜力。-他说。

格鲁吉亚总理指出，两个之间的合作关系发展处于高水平。他强调，双方在哈萨克斯坦总理访问框架下举行了富有成效的会谈。 -非常高兴我们能讨论所有问题。当前，我们国家和整个区域有着新的机遇。我们联合推动着中间走廊。我们应该做好在未来几年积极工作的准备，以实现我们的长期目标。-加里巴什维利说。

会谈中，哈萨克斯坦和格鲁吉亚总理就进一步扩大双边贸易、推动交通基础设施发展和建设跨里海国际运输走廊单一物流运营商，以及货运数字化问题进行了讨论。此外，双方还就农业、旅游和创新科技产品贸易领域协作问题交换了意见。

【编译：小穆】