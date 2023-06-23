哈萨克斯坦«雄狮»军事中学举办毕业典礼

哈通社/阿斯塔纳/6月23日 – 2023年，位于阿拉木图的哈萨克斯坦«雄狮»专业性军事中学共有80名学子毕业。其中64名毕业生已经决定申请进入哈萨克斯坦武装力量相关高等军事院校继续深造。

当地时间22日，雄狮军事中学校园内举行了隆重的毕业证书颁发仪式。根据传统，九年级、十年级学生，以及学生们的亲属们获邀出席仪式，军事中学的学生们列队进行了军列式表演。

军事中学校长、武装力量陆军中将穆拉特·迈卡耶夫在仪式上发表了讲话。他祝贺毕业生们顺利完成了学业，荣誉的获得了军事中学的毕业证明，并祝愿这些年轻的学子在未来取得辉煌的成就。

哈萨克斯坦专业性军事中学——雄狮军事中学开办于2011年。这所以培养未来国防军事人才为方向的中级学校，以及其严格的入学筛选标准著称。

值得一提的是，在这所完全免费的军事中学中，目前有来自多子女家庭的88名学生，以及来自不完整家庭（单亲或父母双亡）的55名学生求学。在招生考核期间，这一类别的学生会受到优先考虑。

军事中学根据军事纪律和初级军事训练标准开展中学教育活动，注重于培养学生的领导素质、高度纪律性、组织性和自信心。

根据博拉沙克计划入学的毕业生伊利亚尔·图尔甘别克说：

- 在最初进入雄狮军校时，我是一个非常内向的人。在这里，我认识了很多朋友，发现了自己的创作天赋，而且通过日常的训练强健了自身的体魄。我学会了如何成为一个坚韧、果敢的人，并且拥有了更多的自信。我接下来，将追随兄长的脚步，进入陆军军事学院深造。

据了解，每年来自雄狮军事中学的毕业生，都会成为国防部、国家安全委员会、边防局、内务部、国民警卫队、紧急情况部下属高等教育机构的优先招收对象。此外，还有不少优秀毕业生会被军方选送至俄罗斯、土耳其和其他国家的军事院校深造。

今年的80名毕业生中，有1人获得了«金质奖章»（学习生涯保持全优记录），8人获得优秀学员称号。该校毕业生在全国统一高考中的平均分达到了98.55分（全国平均分为66分），这一成绩，使得该校毕业生能够从容的获得公费名额并选择进入国内任何一所高等教育学府深造。

在今年的毕业典礼上，毕业生们还在校园中埋下了一枚«时间胶囊»。这枚塞满了毕业生寄语的胶囊，将由2033年的雄狮军校学子们开启阅读。

【编译：木合塔尔·木拉提】