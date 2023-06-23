哈萨克斯坦愿意积极参与中亚区域经济合作旅游发展项目

哈通社/阿斯塔纳/6月23日--据文化和体育部新闻处消息，亚洲开发银行中亚区域经济合作计划旅游工作小组会议日前在格鲁吉亚首都第比利斯举行。

哈萨克斯坦文化和体育部旅游产业委员会主席达斯坦·热斯别阔夫率领代表团参加了此次会议。

会上，亚洲开发银行的专家团队详细介绍了在中亚区域经济合作框架下联合项目的实施进展和成果。与会者就进一步发展中亚区域经济合作项目进行了深入讨论。

会议重点关注了中亚地区旅游产业的可持续发展、旅游行业优先项目以及启动旅游门户网站等议题。此外，气候变化对中亚区域经济合作组织旅游业的影响也成为讨论的焦点。

-这样的会议意义重大，因为通过对话，我们可以加强与其他中亚区域经济合作组织成员国的经验交流，进一步加强彼此间的合作关系。哈萨克斯坦愿意积极参与改善旅游基础设施、固体废物再处理以及在偏远旅游点建设生态公厕等项目。-达斯坦·热斯别阔夫说。

中亚区域经济合作（CAREC）是1996年由亚洲开发银行发起成立的区域性合作机制，其宗旨是以合作谋发展，通过开展交通、能源、贸易政策、贸易便利化四大重点领域合作，促进成员国经济发展和民生改善。CAREC共有11个成员国，包括中国、阿富汗、阿塞拜疆、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、蒙古国、巴基斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦和格鲁吉亚。CAREC出资方包括亚洲开发银行、世界银行、联合国开发计划署、国际货币基金组织、欧洲复兴开发银行及伊斯兰开发银行。CAREC设有部长会、高官会、行业协调委员会、专门工作组四大工作机制。CAREC秘书处为亚洲开发银行。

【编译：阿遥】