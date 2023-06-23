外交部：必要时哈萨克斯坦愿重启叙利亚问题阿斯塔纳和平进程

哈通社/阿斯塔纳/6月23日 – 哈萨克斯坦外交部发布了关于叙利亚问题第20轮阿斯塔纳模式国际和平会议的总结性声明。

在声明中，外交部解释了为什么会宣布在哈萨克斯坦境内举行的阿斯塔纳模式的叙利亚问题高级别国际会谈第20轮会议已经达成使命的原因。

哈萨克斯坦外交部称：

- 众所周知，阿斯塔纳进程是作为日内瓦进程的附加性对话平台性质而组建起来的，其主要任务是通过解决一系列实际问题最终结束冲突。从这一角度来看，其拟定的主要目标，即建立降级区、制止各方之间的流血冲突、防止大规模人道主义危机等目标均已实现。

哈外交部表示，当下，中东地区的政治态势正在发生着根本性的变化，阿拉伯国家尝试恢复与大马士革之间的关系的努力愈发明显，叙利亚在阿拉伯国家联盟的成员资格业已恢复，而兄弟的土耳其共和国也表现出了改善与叙利亚之间友好关系的意愿。

哈萨克斯坦外交部在声明中称：

- 有鉴于此，可以充满信心的指出，有关叙利亚问题的阿斯塔纳和平进程，在帮助改善叙利亚逐步摆脱区域性孤立状态的过程中，发挥了巨大的作用。不过，如果参会各方达成共识，共同提出继续以阿斯塔纳市为会议举办场地，以延续举行阿斯塔纳模式的旨在解决叙利亚问题的国际会议的申请，那么哈萨克斯坦方面愿意在兼顾其他相关会谈及叙利亚整体局势的情况下，充满诚意的考虑重启阿斯塔纳进程的可能性。

旨在解决叙利亚问题的阿斯塔纳进程于2017年1月开始。阿斯塔纳进程的目的是推动叙利亚境内政府军与反对派停火，合作打击境内恐怖组织，推动就重大政治问题达成共识，寻求叙利亚危机的解决方案等。

迄今为止，阿斯塔纳和平进程共举行了20轮会谈。从最终对既定目标的实现情况来看，阿斯塔纳进程成果颇丰，尤其在维护叙利亚国内稳定和打击恐怖主义方面成效显著，在建立降级区、冲突各方停止流血和减少人员伤亡等方面的目标均已全部完成。

第20轮叙利亚问题阿斯塔纳进程国际会议6月20-21日在阿斯塔纳召开，俄罗斯、土耳其、伊朗、叙利亚政府及反对派代表和联合国秘书长特使盖尔·佩德森参加了这一轮会谈。

在会上，哈萨克斯坦外交部副部长哈纳特·图穆根据会议结果，宣布了担保国的联合声明，指出阿斯塔纳进程已经光荣地完成自己使命。

【编译：木合塔尔·木拉提】