托卡耶夫总统主持召开最高改革委员会例行会议

哈通社/阿斯塔纳/6月22日 – 哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫22日主持召开了最高改革委员会例行会议。政府内阁成员及国家机关主要负责人与会。

会议首先对哈萨克斯坦国家社会经济发展面临的主要威胁和挑战进行了讨论，期间，战略规划和改革署署长阿塞特·伊尔哈利耶夫根据相关的研究分析情况进行了总结汇报。

在听取汇报后，国家元首指出，在继续推动全面政治体制改革进程的同时，国家经济和立法领域的变革措施的落实工作也必须得到保障。托卡耶夫总统指示中央政府及战略规划和改革署在制定至2029年国家发展计划的过程中，参考今日会议的相关结论。

会上还着重关注了能源领域以及其合适的价格政策发展问题。能源部部长阿勒马斯阿达姆·萨特哈利耶夫以及国家经济部部长阿勒别克·库安特洛夫就相关措施实施情况进行了汇报。

国家元首指出，有效和及时落实«用价格换投资»计划是当前政府的首要任务。托卡耶夫总统同时强调，保障热能和能源体系专业人才队伍的补充是另一个重要问题，并要求相关负责机构尽快解决人员配置短缺方面存在的问题。

会议还讨论了发展国家项目的问题。托卡耶夫总统表示，«舒适的校园»以及«振兴乡村保健»国家项目的及时有效落实至关重要。

会上，数字发展创新和航空航天工业部部长巴格达特·穆辛介绍了«低价高效互联网»新国家项目的相关情况。听取汇报后，总统重申了廉价和高质量的互联网通讯服务对国民经济发展的重要性。

会议还讨论了医疗卫生基础设施综合体的发展问题。卫生部部长阿扎尔·黑尼亚特就此进行了介绍。托卡耶夫指出，在医疗领域有效落实和广泛使用国产产品非常重要。

【编译：木合塔尔·木拉提】