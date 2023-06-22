伊斯兰粮食安全组织：哈萨克斯坦有望成为国际粮食枢纽

哈通社/阿斯塔纳/6月22日--在哈萨克斯坦外交部举行的«伊斯兰债券在农业投资中的作用»主题研讨会上，伊斯兰粮食安全组织总干事叶尔兰·巴依达吾列特表示，正在积极推动将哈萨克斯坦打造成为国际粮食枢纽的工作。

-举办这次研讨会的目的是为了加快招商引资的速度。虽然伊斯兰融资法早在2009-2010年就通过勒，但由于其中某些条款得不到充分支持，相关议题一度停滞不前。然而，随着阿斯塔纳国际金融中心的发展，这个议题又重新回到了议程上。今年以来，我们在吸引来自伊斯兰世界的投资方面取得了进展。-他说。

他还指出，吸引来自伊斯兰世界的投资正在世界各地积极推进。

-就哈萨克斯坦而言，今年我们首次发行了总额为20亿坚戈的伊斯兰债券，用于发展租赁业务。这是我们首次以本国货币发行伊斯兰证券。早在2011年，哈萨克斯坦开发银行就曾吸引了来自马来西亚的伊斯兰债券投资。我们非常重视中东投资者通过伊斯兰金融工具吸引投资的兴趣。-叶尔兰·巴依达吾列特指出。

他表示，伊斯兰粮食安全组织致力于将哈萨克斯坦发展成为国际粮食枢纽。他强调了这一优先方向的重要性。他指出今天的研讨会将有助于与中东投资者进行互动。

据此前报道，根据伊斯兰粮食安全组织的倡议，哈萨克斯坦外交部举办了«伊斯兰债券在农业投资中的作用»主题研讨会。