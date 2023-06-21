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    哈萨克斯坦总理和德国总统参访库鲁克港口

    2023 年 6月 21 日 星期三 , 21:20

    哈通社/阿斯塔纳/6月21日 —— 据总理官网消息，哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫和德国总统弗兰克-瓦尔特·施泰因迈尔21日共同参访库鲁克港口，讨论«中间走廊»发展框架下的新交通运输项目。

    值得一提的是，库鲁克港口位于里海东海岸，阿克套海上贸易港口南侧。当前，港口生产能力为每年 600 万吨货物。哈萨克斯坦的出口和过境货物主要通过渡轮码头。 目前，正在开展扩建港口基础设施和提高转运能力的工作。

    参访期间，哈萨克斯坦总理和德国总统听取了“萨尔扎”多式海上终端项目和港口未来工作计划报告。

    当前，从中国和中亚地区运往欧洲的货物中，80%以上要经过哈萨克斯坦。 在此，被誉为大陆贸易版图上的«中间走廊»的中东亚至欧洲最短路线——跨里海国际运输线的重要性日益凸显。 去年，通过跨里海运输线转运的货物增加了两倍，达到约 170 万吨。 今年前5个月，货物运输量增长64%，突破100万吨。

    哈萨克斯坦有意将该运输线的货物运输量提高到1000万吨，并准备提供港口服务能力以满足德国和欧洲伙伴的需求。如今，阿克套和库鲁克港口的吞吐量超过2000万吨。 与此同时，哈萨克斯坦政府正在致力于建立外部物流终端和路线数字化。

    德方企业则表示对实施有前景的运输和物流项目很感兴趣。

    【编译：小穆】

    作者:

    木合塔尔·哈力木拉吾勒

    哈萨克斯坦 里海 政府 过境运输 交通运输 德国
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