图片专题：杭州亚运会竞赛场馆

哈通社/阿斯塔纳/6月21日 —— 距离第19届亚运会在中国杭州开幕还有不到100天的时间。今天，哈通社记者带您了解本届亚运会的主要竞赛场馆。

“大莲花”杭州奥林匹克中心

杭州奥体中心是本届亚运会的主会场，也是亚运会开闭幕式和田径比赛场地。场馆用地面积8.23万平方米，总建筑面积约 21.6万平方米，座席数约80000个。

“小莲花”网球中心

亚运会期间，该场馆将举行网球、软式网球和轮椅网球等比赛。总建筑面积5.23万平方米，可容纳1万名观众。

“化蝶”双馆

杭州奥体中心体育馆与杭州奥体中心游泳馆又称“化蝶”双馆，采用双馆合一的设计理念。体育馆共有地上5层，场馆有1.8万个观众席位，其中固定座椅1.5万座，3000座为伸缩座椅和临时摆座。作为世界上最大的两馆连接体非线性造型场馆，杭州亚运会期间，这里将承办篮球、游泳、跳水、花样游泳等比赛项目。

杭州奥体中心国博壁球馆

国博壁球馆是亚运会壁球项目比赛场馆及训练场馆，也是2016中国G20杭州峰会主会场。中心占地面积19万平方米，建筑面积85万平方米，是集会议、展览、餐饮、旅游、酒店、商业、写字楼于一体的多元业态综合体。

杭州电竞中心

竞中心是杭州亚运会电子竞技项目比赛场地，也是杭州亚运会11个一级用电保障场馆之一、接入杭州亚运会总指挥室监控系统的四大重点场馆之一。电竞中心总建筑面积约8.2万平方米，外形是星际旋涡的造型，被称为“星际战舰”。

据悉，第19届亚运会将于2023年9月23日至10月8日在中国杭州举办。本届亚运会共设40个竞赛大项，包括31个奥运项目和9个非奥运项目。同时，在保持40个大项目不变的前提下，增设电子竞技、霹雳舞两个竞赛项目。

这是中国第三次举办亚运会。1990年，北京首次举办亚运会。2010年，广州亚运会成功举办。

【编译：小穆】